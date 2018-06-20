Москва сдает ЕГЭ в два раза лучше регионов России

Результаты москвичей по сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) лучше результатов других регионов страны в два раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

«Есть много оценок, есть международные оценки, есть олимпиады, есть ЕГЭ, по которому, собственно, идет поступление в университет. ЕГЭ Москва сдает в среднем лучше раза в два по России», — сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ-Центр».

По олимпиадам в этом году столица заняла половину первых мест во Всероссийской олимпиаде школьников, добавил мэр.

Он добавил, что поступать в вузы Москвы приезжают выпускники из разных городов страны, которые являются лучшими учениками в своих регионах.