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Москва сдает ЕГЭ в два раза лучше регионов России
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Москва сдает ЕГЭ в два раза лучше регионов России 

РИАМО 25 минут назад
Фото: РИАМО
Результаты москвичей по сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) лучше результатов других регионов страны в два раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Есть много оценок, есть международные оценки, есть олимпиады, есть ЕГЭ, по которому, собственно, идет поступление в университет. ЕГЭ Москва сдает в среднем лучше раза в два по России», — сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ-Центр».
По олимпиадам в этом году столица заняла половину первых мест во Всероссийской олимпиаде школьников, добавил мэр.
Он добавил, что поступать в вузы Москвы приезжают выпускники из разных городов страны, которые являются лучшими учениками в своих регионах.
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