Ещё
Светлана Зейналова пожаловалась на трудности материнства
Далее:
Читайте также:
Ещё

Светлана Зейналова пожаловалась на трудности материнства 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
41-летняя телеведущая недавно стала мамой во второй раз и едва справляется со всеми хлопотами.
Около месяца назад Светлана Зейналова родила вторую дочь. Казалось, она невероятно счастлива, но первая эйфория прошла, и теперь звезда ТВ нередко жалуется фолловерам на трудности материнства.
Так, недавно Светлана рассказала, как ей тяжело заботиться о двух дочерях одновременно: «Вероника решает, что ей пора начать орать, чтобы соседи слышали и вызвали милицию. Ты хватаешь младенца, начинаешь качать, но тут в соседней комнате начинает орать Саня, которая не может собрать „Лего“! Ты бежишь помогать. Но тут опять орет Вероника, которая хочет есть. Ты бежишь ее кормить. И тут они начинают орать дуэтом».
Из-за того, что Зейналова так выматывается, она нет-нет и позволит себе сорваться на близких, а потом переживает по этому поводу. Поклонники поспешили утешить Светлану и дали несколько советов: «Светлана, не беспокойтесь так! Заботиться о двух детях очень сложно, и не каждой это под силу», «Наймите няню, чтобы хотя бы иногда отдыхать. Тем более, у вас есть для этого финансовые возможности», «У меня четверо детей, и я уже давно привыкла, что все вокруг на меня обижаются, а времени катастрофически не хватает».
Фото: Instagram
Passion.ru: последние новости
«Снайпер в кружевах»: Сергей Жуков удивил Сеть интимным фото своей жены Алена Водонаева взбудоражила Сеть фото топлес Ксения Собчак собрала знаменитостей на премьере документального фильма о своем отце
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что в бою делали только русские солдаты1
За что казнили швею-фронтовичку из Белоруссии28
Огромная анаконда схватилась с настоящим трактором51
Язычество у славян: самые шокирующие культы41
Раскрыта правда про пояс верности3
Видео
01:23
Искусственный разум научился «видеть» сквозь стены
Вещи
03:44
Жуткие изобретения прошлого
Вещи
01:45
Спецслужбы узнали о хулиганском детстве Ким Чен Ына
Люди
07:06
Титанобоа весила тонну и могла нападать на слонов
Безумный мир
05:53
Самая страшная тюрьма Сталина
Места
10:16
Мрачные тайные Советского Союза
Истории
04:14
Что есть только в Северной Корее
Места
13:26
Тайны истории России, которые так и не разгадали
Истории
07:29
Люди, которым несказанно повезло
Люди
10:02
Скрывает ли НАСА правду об НЛО
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение