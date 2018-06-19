Светлана Зейналова пожаловалась на трудности материнства

41-летняя телеведущая недавно стала мамой во второй раз и едва справляется со всеми хлопотами.

Около месяца назад Светлана Зейналова родила вторую дочь. Казалось, она невероятно счастлива, но первая эйфория прошла, и теперь звезда ТВ нередко жалуется фолловерам на трудности материнства.

Так, недавно Светлана рассказала, как ей тяжело заботиться о двух дочерях одновременно: «Вероника решает, что ей пора начать орать, чтобы соседи слышали и вызвали милицию. Ты хватаешь младенца, начинаешь качать, но тут в соседней комнате начинает орать Саня, которая не может собрать „Лего“! Ты бежишь помогать. Но тут опять орет Вероника, которая хочет есть. Ты бежишь ее кормить. И тут они начинают орать дуэтом».

Из-за того, что Зейналова так выматывается, она нет-нет и позволит себе сорваться на близких, а потом переживает по этому поводу. Поклонники поспешили утешить Светлану и дали несколько советов: «Светлана, не беспокойтесь так! Заботиться о двух детях очень сложно, и не каждой это под силу», «Наймите няню, чтобы хотя бы иногда отдыхать. Тем более, у вас есть для этого финансовые возможности», «У меня четверо детей, и я уже давно привыкла, что все вокруг на меня обижаются, а времени катастрофически не хватает».

Фото: Instagram