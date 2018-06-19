Светлана Зейналова пожаловалась на трудности по уходу за младенцем и особенной дочерью

Подписчики сочувственно откликнулись в комментариях.

41-летняя Светлана Зейналова , известная телезрителям благодаря передаче «Доброе утро» и шоу «Голос. Дети», недавно стала мамой во второй раз. У звезды родилась маленькая дочка, которую было решено назвать красивым именем Вероника. Теперь же, через три недели после появления малышки на свет, Светлана призналась, что столкнулась с неожиданными трудностями. Оказалось, одновременно заботиться о новорожденном ребенке и, при этом, уделять достаточно внимание старшей дочери с особенностями развития — очень непростое занятие.

О буднях мамы двоих детей Светлана рассказала на странице в Instagram: «Ну, вот предположим… У вас есть 15 минут, так? И вы думаете: „Боже! Я же могу их интересно провести! Спать/есть/мыть голову/ смотреть в потолок и т. д. !“ Прямо все такое классное — не знаю, что и выбрать! Буду смотреть в окно! И тут Вероника решает, что ей пора начать орать, чтобы соседи слышали и вызвали милицию. Ты хватаешь младенца, начинаешь качать, но тут в соседней комнате начинает орать Саня, которая не может собрать Лего! Ты бежишь помогать. Но тут опять орет Вероника, которая хочет есть. Ты бежишь ее кормить. И тут они начинают орать дуэтом. Ты кормишь Веронику и видишь, как Саня на кухне достает хлеб, мажет маслом, сверху вареньем, сверху колбаса, сверху кетчуп и чипсы… теперь ты орешь на всю квартиру: „Саня, не ешь! Брось сейчас же!“ Но Саня знает, что ты прикована к ребёнку и радостно машет бутербродом, залезая под кровать… Ты пытаешься кормить и бежать за Сашей одновременно. Тут звонит мама, которой надо рассказать о том, что она сегодня ела… Ты кричишь в трубку „Я перезвоню!“ и она обижено бросает трубку. Ты вытаскиваешь за ногу Саню и отбираешь бутерброд — рыдает обиженный ребенок. Рыдает Вероника, которая срыгнула конечно же, на себя. Ты бежишь ее переодевать. Звонит телефон — неизвестные люди хотят чтобы я им дала денег или поддержала петицию. „Пожалуйста, на почту. Не могу сейчас“, — они обижаются и бросают трубку. Какой-то запах странный… а! Это котлеты догорают на кухне…».

А потом их всех одновременно нужно помыть, одеть и накормить — или они все ОБИДЯТСЯ! И ПОГОВОРИТЬ! Они ж люди… И вот наступает ночь, все засыпают, ты сидишь такая в тишине и думаешь! Ооо, у меня есть целых 4 часа поспать! Круто… или ещё кого нибудь обидеть… боже! Такая куча времени!,

— заключила Светлана Зейналова.

Поклонники Светланы, узнав о ее трудностях, постарались поддержать звезду. «Света, молодец что решилась на Веронику», «У меня тоже первый артист, но на второго не решилась. А вы молодец, может Вероника будет в помощь Саше. А я вот собираюсь жить до ста лет, чтоб как можно дольше сыну-артисту помогать, нет в нашем обществе понимания и условий для особенных людей», «Терпения вам», «Меня очень вдохновил ваш пост! У меня сынишка тоже как ваша дочь», «Настоящий пример оптимизма! 👍», «Вы чудо, прелесть и настоящая мама!», «У меня сейчас один в один так же — это ли не счастье? 😣😁», — можно прочесть в комментариях.

Напомним, о беременности Светланы Зейналовой стало известно в январе текущего года. Тогда телеведущая приняла решение меньше нагружать себя работой во время ожидания малыша. Именно поэтому она перестала быть соведущей Дмитрия Нагиева в шоу «Голос. Дети», и в новом сезоне ее место заняла актриса Агата Муцениеце . Ребенок должен был родиться летом, а его отцом является гражданский муж Светланы Дмитрий.

Ранее телеведущая воспитывала только дочь Александру. Ребенок имеет особенности в развитии (аутизм), но Дмитрия это не смущает. Он даже успел стать для девочки вторым папой. Отцом Александры является бывший программный директор радио Maximum Алексей Глазатов, с которым Светлана развелась еще в 2012 году.

Фото: Instagram@svetlanazey