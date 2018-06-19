Блогер Варламов заявил, что на матч Хорватия — Нигерия в Калининграде прошёл по чужому билету

Об этом он заявил в видео на своём канале в Youtube.

"Мы протестировали, можно ли пройти по чужому билету. То есть, как вы знаете, FAN ID именной и билеты тоже именные. То есть на каждом билете написаны фамилия и имя человека. Когда ты покупаешь, ты вводишь паспортные данные каждого человека, кто пойдёт, и тогда тебе выдают билет. В общем всё строго. Но когда ты проходишь на стадион, по крайней мере в Калининграде. Я прошёл по чужому билету, и вообще всем пофиг", — рассказал Варламов подписчикам. Он считает, что это раздолье для перекупщиков.

Блогер посетил матч Хорватия — Нигерия, который состоялся в Калининграде в субботу, 16 июня. Ранее на своей странице в LiveJournal он поделился впечатлениями от организации игры и нового стадиона. Варламову понравилась просторная фан-зона, работа транспорта и внешний вид стадиона «Калининград», но он заметил, что территорию вокруг спортивной арены благоустроить не успели.