Как советский рыбак спас 10 американских летчиков

На семидесятые годы двадцатого века пришелся самый напряженный период Холодной войны, когда военные СССР и США с оружием в руках, противостояли друг другу во множестве локальных войн по всему земному шару.

Тем не менее, даже в это непростое время случались эпизоды, когда граждане двух стран приходили на помощь друг другу во время чрезвычайных происшествий.

Наиболее ярким является случай спасения советским рыболовецким судном десятерых американских летчиков, потерпевших крушение у берегов Камчатки.

Крушение

Самое удивительное, что всего за несколько дней до трагедии главы двух стран подписали межправительственное соглашение о взаимной помощи во время чрезвычайных происшествий на море. Документ оказался пророческим. Вскоре после его ратификации, 27 октября 1978 года турбовинтовой самолет ВМС США вылетел с Аляски в сторону СССР.

Боевая задача, стоявшая перед экипажем самолета, была стандартной: патрулирование нейтральных вод, разведка, а также поиск советских подводных лодок. Экипаж воздушного судна состоял из 15 человек во главе с капитаном 3-го ранга ВМС США Джерси Григсби.

Полет проходил в штатном режиме до тех пор, пока командир воздушного судна не распорядился запустить четвертый двигатель, который до этого был остановлен из-за экономии топлива. Однако что-то пошло не так. Пропеллер перекосило. В двигателе начался пожар, грозящий полным разрушением крыла самолета и его падением в море.

Тем не менее, капитан воздушного судна не потерял самообладания, посадив самолет прямо на волны. За это время остальные члены экипажа успели уничтожить секретные документы, надеть гидрокостюмы и подготовить два надувных плота. На все ушло не более 90 секунд. Тем не менее, оказавшись в открытом море, под проливным дождем вперемежку со снегом, летчики быстро осознали, что выжить посреди бушующей стихии практически невозможно.

Спасти любой ценой

Тем не менее, летчикам сильно повезло. Между Советским Союзом и США в тот момент наступил период кратковременной разрядки в отношениях. Руководители обеих стран заявили друг другу о необходимости немедленного использования всех возможных средств для спасения терпящих бедствие военнослужащих ВВС США.

В район чрезвычайного происшествия советской стороной были направлены атомная подводная лодка, пограничный корабль «Дунай», сторожевик «Ретивый», а также рыболовецкое судно «Мыс Сенявин». Американцы для спасения своих соотечественников выделили атомную субмарину «Лос-Анджелес», сторожевой корабль «Чермиз», катер «Джервис», а также два самолета морской авиации.

При этом было совершенно очевидно, что в шторм мощностью восемь балов спасти летчиков мог только экипаж рыбаков судна «Мыс Синявин», находящийся неподалеку от места крушения самолета. Дольше американские моряки на двух надувных плотах просто не продержались бы.

Капитан судна Александр Арбузов развернул судно и решительно сквозь непогоду направился к месту крушения самолета. Вовремя. На борт рыболовецкого судна из ледяной воды были подняты десятерых живых членов экипажа самолета и трое мертвых. Причем, если первый плот с четырьмя американцами находился на плаву, то второй, на котором скопилось девять человек, начинал тонуть.

Странная благодарность

Самое интересное, что пока летчики находились на волосок от смерти в открытом море, власти Советского Союза и США делали все для их спасения, но затем позиция американцев резко изменилась. Над рыбацким траулером появился военный самолет США, который, сбрасывая фальшвееры, пытался заставить рыбаков следовать на военно-морскую базу американцев.

Лишь когда в заданный квадрат подошел советский сторожевик «Ретивый», намереваясь сбить незваного «провожатого», самолет улетел. Тем не менее, провокации американцев на этом не закончились. К рыболовецкому судну подошел американский сторожевой корабль «Чермиз», который угрозой применения оружия также попытался развернуть советский траулер.

Однако Александр Арбузов, невзирая на угрозы, упрямо вел судно в сторону родного порта. Неизвестно чем закончилось данная история, если бы между двумя кораблями не появилась советская подводная лодка. Сторожевик США, решив не искушать судьбу, удалился. В Москве неблагодарное поведение американцев вызвало недоумение, переходящее в тихий гнев.

После того, как американские летчики были доставлены в Петропавловск-Камчатский, им оказали первую помощь, после чего отправили в Японию для передачи американской стороне. Досталось от компетентных органов и капитану рыболовецкого судна Александру Арбузову.

Оказывается, в первую очередь ему необходимо было не спасать американцев, а поднять из воды радиобуй их самолета, в котором находились секретные частоты, необходимые советской военной разведке.