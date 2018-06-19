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Учительница сдала за учеников списанные эссе
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Учительница сдала за учеников списанные эссе 

Рамблер 1 час назад
Фото: Melita Agbabiaka/Facebook
Учительница районной школы в Бронксе оказала своим подопечным медвежью услугу: вместо своих учеников она сдала списанные из "Википедии" эссе. Хотя те ее об этом не просили.
Мелита Агбабиака утверждает, что сдать тексты на школьную ярмарку вместо учеников на решилась после того, как ребята сами ее попросили об этом. Но ученики отрицают это.
На странность первым обратил внимание директор школы. Он заметил, что все тексты подозрительно похожи и ко всему прочему идентичны материалам, размещенным на "Википедии". Директор рассказал о своих наблюдениях Мелите, та отреагировала невозмутимо и себя не выдала: она просто пообещала провести с учениками беседу и попросить их переделать свои работы.
Сами ученики же вообще не поняли, о чем идет речь. И когда обман и нелепая выходка их учительницы раскрылась, были очень удивлены.
Позже Мелита Агбабиака все-таки призналась, что сама подделала работы. По ее словам, ей было очень жалко учеников, ведь они так загружены домашними заданиями.
На деятельность учительницы обратил внимания и местный департамент образования. Оказалось, что Мелита не впервые фальсифицирует деятельность своих подопечных: однажды она уже поставила оценку ученику, у которого не было ответов на экваторном тесте.
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