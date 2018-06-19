Жидкости для вейпа, которые переводят процесс курения на другой уровень

Благодаря вейпу многие люди сумели отказаться от сигарет, а сам процесс стали называть «парением». Да и дым от вейпа не сравнится с сигаретным: ароматный, безвредный, да и сам вкус разительно отличается от едкого, горького сигаретного послевкусия. Сегодня на рынке существует множество видов жиж для вейпа, так что любой человек найдет для себя что-то по вкусу. Если классические вкусы приелись, то ты сам можешь сделать жижу, которая будет нравиться именно тебе. Главное, чтобы были все необходимые ингредиенты. Компания iCigarette.ru с 2010 года занимается производством и продажей жиж для вейпа, и, кстати, этих ребят стоит благодарить за то, что сегодня цены на этот товар находятся на вменяемом уровне, так как именно они начали работать на клиента, предлагая хороший товар за приемлемые деньги. Сегодня ты узнаешь о том, какие жижи для вейпа ты можешь приобрести и что понадобится, чтобы сделать свою оригинальную смесь.

Жидкости для вейпа

В магазине «АйСигаретт.ру» ты найдешь большой ассортимент отличного качества. Несмотря на широкую линейку вкусов, каждый из них проходит тщательную проверку и только после этого допускается к продаже. Жидкости производятся с 2010 года, и компания «АйСигаретт.ру» стала самым крупным производителем заправок для вейпа в России. Здесь ты найдешь жидкости на любой вкус: тебе будут доступны сотни ароматов, различные концентрации никотина, и будет предоставлен выбор из более чем 100000 вариантов жидкости для вейпа. Впечатляющий ассортимент, согласен? Такое обилие вкусов гарантирует, что у тебя не возникнет проблем с тем, что вкусы начали приедаться. Заказать жидкость для вейпа →

Ароматизаторы

Ароматизаторы — именно та вещь, которая придает неповторимый аромат и привкус дыму от вейпа. В готовой смеси они содержатся в пропорциях примерно 3-4%. Теперь представь, насколько тебе хватит одной баночки, если ты захочешь готовить жидкость для вейпа самостоятельно? Тебе будет предоставлен огромный выбор различных ароматизаторов, так что можешь пробовать новый вкус хоть каждый день. Заказать ароматизатор →

Как приготовить смесь самостоятельно

Рано или поздно ты захочешь попробовать что-то особенное, то, что не могут предложить готовые смеси, и ты захочешь создать свой авторский, неповторимый вкус. Возможно, жижи будут с содержанием никотина, возможно, — без него, но для приготовления тебе понадобится специальный набор. Тут без точных дозировок не обойтись, если, конечно, не хочешь перевести компоненты и разочароваться в вейпах. В «АйСигаретт.ру» ты найдешь все необходимое, для того чтобы создать уникальную смесь, ведь здесь собрано все необходимое для изготовления жидкостей: пипетки, флаконы всевозможных размеров, компоненты, смеси и наборы, которые содержат все необходимое. Заказать набор для изготовления авторской смеси →

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