«И если сейчас тебе совсем паршиво на душе, прочитай этот гимн жизни»

Сознание медленно возвращается. В глазах совсем темно. Долго всматриваюсь в комнату. Врачей уже нет. Рядом сидит мама и тревожно смотрит на меня.

— Мама, что произошло? — спрашиваю и совершенно не узнаю свой сиплый голос.

— Ты упал с дерева, сынок. Тебе сделали операцию. Теперь все будет хорошо, — мама едва сдерживается, чтобы не заплакать.

Ловлю свои ощущения. Боль практически ушла, но ноги… ног не чувствую. И тело будто не мое.

— Нет. Это, должно быть, сон. Пожалуйста, пожалуйста. Пусть я закрою глаза, а потом открою. И все станет как прежде…

Прошло семь лет…

Резко просыпаюсь не понимая, что происходит.

— Лёшка погиб… Лёёёшка. — мама буквально кричит, захлебываясь слезами.

— Что случилось, мама? — спрашиваю, а мозг постепенно начинает осознавать…

Погиб мой брат. Мой старший брат Алёшка. Тот, с которым мы гоняли вместе на папкиной машине. С которым дрались до синяков. Который за меня получал от родителей тумаки и всегда выгораживал из различных передряг.

Что произошло… уже не так важно. Просто брата больше нет…

Прошло пять лет…

Похороны мамы. На коляске иду за гробом и не понимаю, почему на асфальт бросают такие красивые цветы? Поднимаю с земли и кладу их рядом с мамой. Людей сотни. Мама была педиатром и помогала многим детишкам…

Ведь это все не правда! Так не должно быть. Не верю, что ее больше нет. Это точно не наяву…

В такие минуты хочется укрыться одеялом и замереть. Замереть в этом маленьком защищенном мирке. Куда никогда не проникнет горе. Забыться навсегда в прошлом. Где был смех близкого человека. Планы на будущее и то счастье, которое кажется никогда уже не возвратится.

Слова утешения, поддержки… Будто отлетают рикошетом. Внутри только жуткая испепеляющая боль и ощущения полной опустошенности.

Прошло еще два года…

— Ромка, у тебя дочка родилась! — папа светился радостью, держа на руках крохотную внучку.

Анютка была очень похожа на свою бабушку. Такие же торчком уши и такой же упертый характер в глазах. Вылитая баба Люда.

Да я и сам от счастья готов был буквально выпрыгнуть из коляски. Два года прошло с момента смерти мамы. Боль притупилась и ушла в воспоминания. Время, действительно, лечит. Оно лечит все, уж вы мне поверьте.

И на смену горя начинают приходить маленькие радости. Сперва чуть заметные. Когда сквозь слезы вдруг начинаешь невольно улыбаться, стыдясь этого перед самим собой и окружающими. А потом…

А потом радуешься каким-то совершенно простым вещам. Солнечному лучику на подушке. Улыбке прохожего. Трогательному смеху дочки… И как же я раньше этого не замечал?

Жизнь, как будто испытав тебя однажды и удовлетворенно кивнул, начинает заново наполняться красками, событиями, смыслом. Ты лишь вовремя откликайся и не зевай.

Нам сложно иногда понять, почему это происходит именно со мной. Почему беда сваливается так неожиданно и так безжалостно. И неважно, насколько она трагична. Она будто крадет из сердца кусочек счастья. Крадет внезапно и никогда не спрашивая твоего согласия.

Но время ведь лечит, помнишь? И оно не просто лечит, оно обновляет твое отношение к смыслам. Прежним ты уже никогда не будешь. Та частичка тебя уходит навсегда, остается там, далеко в прошлом.

Но приходит другое. Пронзительное ощущение жизни. Когда, как ребенок, радуешься закату и трогательному рассвету. Когда в каждом человеке видишь доброе. И хочется кричать всем людям на земле: «Люди, я вас люблю!»

Порой мы совсем не понимаем, как же важно ценить эти мгновения. Не завтра, не послезавтра. А именно сейчас. Каждую секунду быть благодарными и делиться с другими. Кто-то, может, именно сейчас нуждается в твоей поддержке.

4 сентября 2018 года. База отдыха «Изумрудное». Там будет проходить наш первый международный инклюзивный лагерь «Я предприниматель своей жизни». Наверно этот лагерь родился тоже из того прошлого, которое никогда уже не оставит твою память.

Это настоящий гимн жизни. Жизни и мечте. Когда независимо ни от каких обстоятельств ты не боишься пробовать. Когда, не смотря на уговоры друзей и многочисленных советчиков, ты выбираешь свой путь. Который принадлежит только тебе.

И однажды пройдя его до конца… хочется делиться. Делиться с другими. Кто пока еще стоит на самом своем старте и боится начать. Боится сделать свой первый и такой важный для себя шаг.

И вот моя рука. Держитесь и ничего не бойтесь.