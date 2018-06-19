8 причин, которые мешают тебе делать то, что ты хочешь

Мечта остается мечтой, пока она не реализована. Возможно, многим так нравится ощущение ожидания, что они и не торопятся с достижением своей мечты. А может быть, что-то еще? Допустим, ты всю жизнь хотел научиться игре на гитаре или давно думаешь сменить работу. И есть определенные причины, по которым ты до сих пор этого не сделал. Ты не задумывался почему? Мы задумались и попытались ответить на это ниже.

1. Ты путаешь цель и средство

Задумывая какие-либо перемены, ты всегда анализируешь результат своих действий. И это правильно, ведь, не зная конечного пункта, ты не увидишь дорогу, по которой надо идти. Но поскольку результат кажется таким далеким и недосягаемым, то в какой-то момент ты просто перестаешь верить в успех. Поэтому бросаешь идею еще на старте либо до него. Но отталкиваться нужно не от того, что будет потом, а от того, что тебя не устраивает сейчас. Например, если тебе не нравится твоя профессия, то этого уже достаточно, чтобы решиться на перемены в жизни. Как будет потом, наверняка не известно никому. Понимание происходит в процессе. Сосредоточившись на действиях, ты поймешь, что открытых дверей перед тобой гораздо больше, чем закрытых, и надо лишь выбрать нужную.

2. Твое желание ложно

Выбирая ту или иную профессию в ВУЗе, музыкальный инструмент для обучения или работу, ты в первую очередь должен удостовериться, что это твое желание, а не чужое. Очень часто люди принимают навязанное им мнение как главный критерий своего выбора. Это огромная ошибка, поскольку преодолевать трудности в итоге приходится тебе, и выбор должен исходить из собственных ощущений и желаний. Никому не виднее: ни родителям, ни коллегам, ни подруге, ни кому-либо еще. Действуй на основе своих приоритетов и помни, что реально то, во что веришь именно ты.

3. Недостаток упорства

Безусловно, чтобы научиться играть на гитаре, нужны определенные навыки. Но самый главный навык, без которого невозможно ни одно умение, — это упорство. Оно необходимо в любом деле, за какое бы ты ни взялся. Сразу получаться не будет никогда. Если ты мечтаешь о том, что достигается легко, значит, твоя мечта ничего не стоит. Будь настойчив, не отступай на полпути — только так ты узнаешь, как действительно относишься к своей мечте.

4. Отсутствие ресурсов

Денег нет, но ты держись там. Нет, ты вправду верил, что будет все так просто? Конечно, любое благо имеет свою цену, и денежную в том числе. Если бы после каждой сформулированной мечты человеку давали огромную сумму денег, необходимую для ее реализации, то мир состоял бы только из счастливо блуждающих по пляжу людей с коктейлем в руке и особняком, расположенными неподалеку. Если ты действительно хочешь достигнуть своей цели и для этого тебе нужны средства, то в твоих силах изменить это. Можешь начать копить, например. Но иногда важно не то, где достать деньги, а понимание того, что достичь цели можно и без них вовсе.

5. Тревога

Страх неудачи и беспокойство — это абсолютно нормальные эмоции, которые выполняют для нас защитные функции. Это своего рода стабилизатор, грузик на другой чаше весов, который позволяет держать баланс желаемого и не скатиться в инфантильный водоворот фантазий. Но быть ответственным в своих действиях и не делать ничего вовсе — это разные вещи. Страх неудачи присутствует в каждом. «А вдруг мою идею обсмеют другие» или «Что я буду делать, если новая работа не будет приносить дохода?» — вопросы естественные, особенно когда ты на пороге больших перемен. Но мы сейчас даже не будем говорить про то, что пока не попробуешь, не узнаешь. Важно пускать сомнения в свою жизнь в степени, позволяющей корректировать свой действия, а не отменять их совсем. А в остальном —да: пока не попробуешь, не узнаешь. 12 признаков наличия скрытой тревожности

6. Амбивалентность

Это свойство чем-то похоже на предыдущее, но отличается по своей психологической природе. Амбивалентность (или двойственность) в отношении своих замыслов может стать негативным фактором их реализации. Изменчивость настроения зависит от многого. Сегодня тебе искренне кажется, что ты хочешь перемен в своей жизни, но завтра вспоминаешь о сопряженных с ними рисках и лишениях и думаешь: «А стоит ли оно того?». Как решить подробную проблему, мы можем рассказать на следующем примере. Представь, что ты сильно проголодался. Ты собираешься заказать пиццу. Но в следующую минуту понимаешь, что у тебя недостаточно для этого денег. Но разве это отменяет чувство голода? Тут два выхода: либо ты находишь деньги на пиццу, либо покупаешь что-нибудь другое. Главная мысль заключается в том, что при принятии решений следует опираться на первостепенные потребности.

7. Самокритика и перфекционизм

Если ты стремишься делать все на высшем уровне, то тебя остается только похвалить за это. Но следует понимать, когда твой перфекционизм трансформируется во врага, который любой результат превращает в провал. Твоя игра на гитаре в процессе обучения не будет идеальной. И твой внутренний цензор должен лишь помочь понять это, а не прекращать попытки. Если самокритика приводит к тому, что ты боишься выйти из привычной колеи и пробовать себя в новом, то стоит понизить планку собственных требований.

8. Пессимизм

Эта история про полупустой стакан во многом похожа на предыдущий пункт. Пессимист не видит смысла браться за дело, в котором он изначально не находит перспектив. Но важен угол обзора, а не его объект. Если ты видишь во всем плохое — это еще не означает, что оно присутствует везде. Данный способ мышления может указывать, например, на наличие клинической депрессии, и здесь понадобится специализированная помощь. Мы лишь можем сказать, что пессимизм (как и самокритику) зачастую подпитывает бездействие. И если это так, то решение проблемы находится исключительно в твоей власти. 23 простых и умных способа мотивировать себя на что угодно