8 способов заработать дополнительные деньги

Держать под контролем свои финансы — важный критерий взрослой жизни. Очень часто я встречаю советы, которые рекомендуют сократить расходы, чтобы свести концы с концами. И хоть это отличный способ привести в порядок денежные проблемы, мне не хочется менять привычный образ жизни. К счастью, существует несколько необычных способов заработать немного денег, не жертвуя любимыми привычками:

1. Продай свои фото

У тебя наметанный глаз? Твои фотографии из отпуска заслуживают больше, чем сотни лайков в инстаграме? Ты имеешь возможность продать собственные работы в фотоагенствах, например, Shutterstock, iStock или Depositphotos. Абсолютно неважно, новичок ты в фотоделе или профессионал, небольшую сумму денег это принесет тебе в любом случае. Большинство стоков работают по принципу оплаты за загрузку, так что каждый раз, когда кто-то загружает твою фотографию — ты получаешь небольшой процент.

Учитывай, что ты не можешь продавать изображения, содержащие логотипы или торговые марки, а также фото зданий, защищенных законом об интеллектуальной собственности. Для регистрации тебе понадобится скан документа, удостоверяющего личность, а также аккаунт в PayPal для вывода денег.

2. Стань тайным покупателем

Если у тебя отличная память и ты внимательна к деталям — тебе идеально подойдет подработка тайным покупателем. Отправь резюме в крупные торговые сети, регистрируйся и регулярно получай определенные задания. Тебе нужно будет отправиться в разные магазины, поделиться своим опытом и получить за это деньги — нет ничего проще. Чаще всего компании компенсируют все расходы, предоставляют скидки и другие бонусы, так что это может быть не только способом заработка, но и отличным вариантом снижения затрат.

3. Осваивай Авито

Торговые площадки — отличное место для обмена товарами и услугами, которые обычно делаются за деньги. Что важно: ты можешь не только освободить свои шкафы за небольшие деньги, но и также получить что-то нужное тебе забесплатно. Кто-то избавляется от вещей, потому что у них уже не хватает места, или потому что купили по ошибке, или вообще планируют уезжать за границу. Ищи подходящие предложения неподалеку, чтобы получить максимум выгоды, и помни, что время на лучшие акции ограничено.

4. Сдай комнату

Если у тебя есть свободная комната в собственной квартире и ты хочешь немного подзаработать — ты можешь подумать о том, чтобы сдать ее в аренду. Кроме того, ты можешь сдать все жилье в целом, если уезжаешь в отпуск, чтобы хотя бы немного возместить расходы на путешествие. Конечно, стоит предпринять немало мер безопасности, например, обратиться к агентству-посреднику, но если продумать все нюансы — это будет того стоить.

5. Продавай свои навыки

Возможно, у тебя потрясающий голос, который отлично подошел бы для озвучки инди-игры, а возможно, у тебя есть необычный стиль в рисовании, которым могут заинтересоваться новые издания. Используй Task Rabbit или YouDo — площадки, которые сами по себе являются отличными платформами для продажи твоих навыков. Даже если ты думаешь, что не обладаешь никаким талантом — ты можешь предлагать услуги по редактированию, сбору информации и решению других несложных задач.

6. Консультируй

Наверняка есть что-то, в чем ты крайне хороша — и этот навык другие могут посчитать очень ценным. Ты можешь использовать платформы SkillShare или Udemy, для того чтобы проводить онлайн-консультации, рассказывая, как ты решаешь ту или иную задачу на своей основной работе. Возможно, тебе будет достаточно грамотно составленного объявления на Facebook, чтобы собрать вебинар. Многие эксперты в разных областях и вовсе готовят полноценные лекции, которые затем приносят им пассивный доход на протяжении многих лет. И помни, что совсем не обязательно быть дипломированным специалистом, чтобы найти свою аудиторию — достаточно уметь делиться собственными навыками.

7. Делись своим мнением

Когда ты была маленькой, родители могли говорить тебе держать свое мнение при себе, но сейчас своим голосом ты можешь зарабатывать деньги. Существуют крупные компании, которые оплачивают участие в фокус-группах, телефонных опросах, бета-тестированиях и других проверок продукта. Некоторые из них проводятся в формате интервью и требуют личного присутствия — некоторые же можно проходить онлайн. Кроме того, если ты активно ведешь свои страницы в соцсетях и можешь похвастаться наличием пары тысяч подписчиков — некоторые бренды могут предложить тебе свою продукцию на обзор.

8. Подключайся к Uber

Если ты работаешь неполный рабочий день, но у тебя есть своя машина — ты имеешь возможность зарабатывать, делая несколько поездок в качестве таксиста. Теперь это не сильно повлияет на износ твоей машины — ты будешь получать только такие заказы, которые находятся неподалеку. Ты также можешь выходить на линию только тогда, когда посчитаешь удобным для себя, с тебя не требуется выполнения никаких планов.