Покажи свой старт-ап!

Современные выставки не склонны предоставлять площадки для старт-апов. Недоверие к новому. Нежелание изменений. Костность мышления. Необходимо победить эту тенденцию.

Николай Маричев — руководитель платформы SAY FUTURE

Труднее всего начинать с нуля. У тебя есть идея и, дай бог, пара единомышленников. У тебя есть мозги, руки и, дай бог, пара пива в холодильнике. А еще у тебя есть стремление, энтузиазм и желание прорваться, выстрелить, доказать… Любой старт-ап — это безумный риск. Это движение к мечте. Это воплощение желаемого. Но чего стоит старт-ап и все твои потуги, если об этом никто не узнает?

Ты, конечно, можешь и дальше сидеть в приемных различных фондов, предприятий и производств пытаясь соблазнить секретаршу и произвести впечатление на потенциального инвестора. Но! Экспофорум SAY FUTURE: Security предлагает тебе уникальную возможность. Приобрети пакет ЭКОНОМ на крупнейшем выставочном мероприятии этой осени, и бизнес-ангелы прилетят к тебе сами.

Приобретая пакет ЭКОНОМ, ты получаешь место для презентации своего продукта, организацию деловых встреч, диплом участника, фото— и видеоотчет о мероприятии. Но самое главное: ты получаешь возможность показать и рассказать о своей идее множеству людей — посетителей и участников форума.

Покажи себя людям! Информация на сайте say-future.ru Международный форум современных технологий безопасности SAY FUTURE: Security пройдет 24 и 25 октября 2018 года в Москве, на территории 75 павильона ВДНХ. Помимо тематики посвященной обеспечению безопасности на различных уровнях, в любых ситуациях и сценариях, форум представит инновационную платформу выставочных и коференционных технологий SAY FUTURE.

Мы — SAY FUTURE! За нами будущее!