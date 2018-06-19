За что француженкам брили головы после войны

В заключительные годы Второй мировой войны около 20 тысяч женщин Франции прошли через достаточно жестокую и унизительную процедуру лишения волос. Головы девушек фактически брились налысо, а делалось это для того, чтобы отомстить за наличие связей с нацистами. Впрочем, в современности эту страницу французской истории пытаются пропускать, считая ее постыдной.

В период войны непосредственно просторах Франции имелось такое понятие, как «лежачий коллаборационизм». Применялось оно прежде всего к женщинам, которые соглашались на связи с солдатами Третьего рейха. Считалось, что такие дамы фактически поддерживают оккупантов, вступая с ними в сексуальную связь, чем идут против своей страны. После того, как Германия признала свое поражение, граждане Франции решили отомстить за раскол государства, и скопившаяся в них злость за невинные жертвы обрушилась на таких женщин, которых считали пособниками нацистов.

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Сами девушки, вступая в связи с нацистами, считали это единственным верным способом сохранить собственную жизнь и относительно комфортные условия, поскольку к ним со стороны оккупантов наблюдалось значительно более мягкое отношение.

Тысячам девушек разных возрастов публично брили головы, а затем выводили на улицы, дабы таким образом поставить своеобразное клеймо. Кроме того, как правило, только на этом месть не ограничивалась. Сотням француженок насильно наносили на лицо и тело свастику, раздевали несчастных, а затем забрасывали гнилыми овощами, что происходило прямо на открытых площадях. Некоторых женщин бросали в тюрьмы, считая национально недостойными.

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В ходе расправы над пособницами нацистов около 20 тысяч женщин лишились волос, но чаще всего с такими девушками сводили личные счеты. Также некоторые предпринимали попытки выгородить и самих себя, поскольку на стороне Гитлера, между тем, сражались около 100 тысяч граждан Франции. Сейчас о том времени в учебниках истории страны не желают вспоминать, а заключительный год военных действий именуют городом национального стыда.