История самого безумного террориста СССР

14 сентября 1971 года в Краснодаре прогремел взрыв: взорвался рейсовый автобус, унеся на тот свет 10 жизней. На тот момент на территории СССР теракты были большой редкостью, поэтому случай вызвал резонанс. Как оказалось после расследования, террористом был бывший врач, который сошел с ума и на почве своих комплексов решил объявить войну высоким людям.

Рождение Петра Волынского пришлось незадолго до начала войны — в 1939 году. В период войны он остался сиротой и сперва проводил детство в приюте. Затем его направили в суворовское училище — подобная практика была распространена в послевоенные годы, когда резко возросло количество детей-сирот.

Тем не менее Волынский решил не останавливаться на военной карьере и после окончания училища предпочел вернуться в родной Краснодар и поступил в медицинский институт. За все время обучения он не обзавелся друзьями, был замкнутым и чудаковатым. Привычка носить с собой большой чемодан вызывала у однокурсников смех, но он не лишился ее за все годы. После получения диплома Петр стал работать терапевтом. Судя по всему, в этот период и стало прогрессировать его заболевание. Он не мог задерживаться на работах, все заканчивалось испытательным сроком. А из-за нехватки персонала его продолжали принимать на работу, не интересуясь причинами прошлых увольнений. Это продолжалось до 1970 года, пока не начали появляться жалобы от пациентов в управлении здравоохранения.

Согласно сведениям пациентов, доктор имел странные методы лечения. Он настойчиво пытался лечить все болезни спиртовкой, прижигая ей пальцы на руках. Ознакомившись с жалобами вспомнилось, что о неадекватном поведении Волынского уже поступали сообщения в его учебные годы.

К Волынскому подселили в качестве соседа сотрудника КГБ, который в первый же день заметил странное поведение Петра. Ежедневно Волынский вывешивал на веревках за окно крышки от кастрюль, объясняя это тем, что у него такая сигнализация. Но ведь квартира находилась очень высоко и при всем желании воры не могли бы туда забраться.

Еще одной странной особенностью Волынского было то, что он любил кляузничать. Петр регулярно отправлял письма во всевозможные инстанции, жалуясь на чиновников, коллег или просто молодежь.

Лишь только когда пациенты подали жалобы, в которой рассказывалось, как врач пытается лечить огнем, психическим здоровьем Петра начали всерьез интересоваться. После психологической экспертизы специалисты пришли к выводу, что Волынский страдает от шизофрении.

Маленький революционер

Естественно, диагноз поставил крест на карьере врача. Не удавалось Волынскому устроиться и просто чернорабочим. После этого его заклинило и он убедился, что высокорослые люди — причина его бед. Стоит заметить, что при этом рост самого Петра не был маленьким — около 164 сантиметров. На тот момент средний рост мужчины в СССР не превышал 168 сантиметров. Но он считал себя слишком низким.

Волынский комплексовал без весомого повода, а после стресса из-за лишения работы и обострения болезни, он и вовсе замкнулся на этой идее. Высокими он считал тех, кто был выше его. Низкие люди, по мнению Петра, были способными, умными и талантливыми. Высокорослые лишь создавали диктатуру, которая предполагала провал всех начинаний низких людей. В голове Волынского созрела мысль — совершить революцию, создав Лигу низкорослых людей. Неудивительно, что завербовать в Лигу новых людей было непросто. Волынский искал в толпе низких людей и начинал разговор с вопросов о том, готовы ли они положить конец диктатуре высоких. Большинство из "собеседников" считали Петра чудаком и стремились уйти. Волынский в своем дневнике писал, что единомышленников ему найти все-таки удалось. Но на деле никаких единомышленников не было.

Лига низкорослых атакует

Тогда Петр решил, что словами диктатуру не свергнуть, и нужно переходить к действиям. Он раздобыл книги по взрывотехнике и смог вынести часть материалов для взрывного устройства со склада, на котором работал подсобным рабочим. Остальные детали, включая огнетушитель, купил сам.

По мнению Волынского, первой жертвой должен был стать профессор Хромов. Этот главный обидчик поставил Петру диагноз, который разрушил мужчине жизнь. В январе 1971 года Волынский попытался подорвать квартиру Хромова, установив самодельное взрывное устройство на двери. Но вмешалась соседка, которая увидела странную конструкцию и вызвала милицию. Прибывшие сотрудники разыскивать террориста не стали, решив, что это хулиганят подростки. Тогда Волынский решил, что нужно подорвать кинозал. Он отправился в крупный городской кинотеатр со своим любимым чемоданом. Но и в этот раз от террора спас случай: вахтерша не захотела пропускать безбилетного зрителя. Он устроил скандал, и приехавший на вызов милиционер выволок на улицу Волынского, не поинтересовавшись содержимым большого чемодана.

Петру удалось добиться своего лишь на третий раз, подорвав автобус в час пик. В 8:20 автобус был переполнен людьми, ехавшими на работу или учебу. Волынский оставил на одной из остановок чемодан, который не заметили в толпе. Через 2 минуты раздался взрыв. Волынский оставил бомбу в той части автобуса, которая находилась рядом с бензобаком. Из-за поражающих элементов, повредивших корпус автобуса, начался пожар. Погибли люди, находившиеся близко к эпицентру взрыва, или те, кто получил серьезные повреждения и не смогли выбраться из горящей машины. Ранения получили все пассажиры автобуса — около 90 человек.

Поиски безумца

Сперва казалось, что причина взрыва — неполадки с техникой. Но спустя несколько часов стало известно, что подрыв был умышленным: обнаружились остатки взрывного устройства.

Следствие было в замешательстве: подобные преступления были очень редкими на то время, а опыта раскрытия подобных дел не было. Главное — не знали с чего начать, а мотивы преступника были непонятны. По словам свидетелей, стало ясно, что некий невысокий человек вышел за несколько минут до взрыва. Но найти преступника, опираясь на один фоторобот, было крайне трудно. Следователи собирались искать человека с армейским опытом обращения со взрывными средствами. Дело чуть не пошло по ложному следу, но сотрудники обратили внимание на недавний инцидент с профессором Хромовым. Поговорив с ним, удалось выяснить, что недоброжелательно к нему относился именно Волынский, который как раз подходил под фоторобот.

После обыска стало понятно, что Петр — тот, кто совершил взрыв. Милиционеры обнаружили у него взрывчатые вещества, начинку для новых бомб, литературу о взрывном деле и дневник, в котором он записывал свои планы о борьбе с высокими людьми. ​Вскоре состоялся суд, на котором Волынского признали невменяемым. Более 30 лет он провел в психиатрической клинике на принудительном лечении. В начале нулевых стали появляться слухи о том, что Волынский умер, или освободился и ушел в подполье, намереваясь продолжить свою борьбу. Но позже оказалось, что Петр жив и до сих пор пребывает на лечении. По словам врачей, он вряд ли когда-либо увидит свободу — настолько его разум захватила теория о диктатуре высокорослых людей.