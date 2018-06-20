Самая известная ice-girl в КХЛ: боже, как Билялетдинов мог мне нравиться?

Самая известная ice-girl в КХЛ —Ульяна Тригубчак рассказала, что любовь к спорту началась не с хоккея, а с футбола.

«На самом деле моя любовь к спорту началась с футбола. Когда ещё училась в школе, активно смотрела футбол, болела за «Локомотив». Мне нравился футболист Динияр Билялетдинов . Смотрела я футбол, возможно, не из-за самой игры, а из-за симпатичных футболистов. Уже потом я переехала в Уфу, а это хоккейный город, так что моё внимание переключилось на хоккей. Всё началось с того, что я была волонтёром на МЧМ, потому что училась на романо-германской филологии и знаю язык. Уже потом началась движуха с ice-girls. Билялетдинов нравился больше Сычёва? Я помню, как он выглядит, симпатичный, да. А Билялетдинова недавно увидела и подумала: «Боже, как он мог мне нравиться?» Раньше были румяные щечки, а теперь какой-то он не очень. У него же семья, дети появились. Возможно, из-за этого», — цитирует Тригубчак «Реальное время».

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