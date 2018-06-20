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Алина Беспалова: «Я долго гадала, что значит „СеСи в списке моих желаний“
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Алина Беспалова: «Я долго гадала, что значит „СеСи в списке моих желаний“ 

Хорошие новости 3 часа назад
Фото: Хорошие новости
Недавно в ночь перед последним экзаменом ко мне в гости пришла подруга. Подготовка, конечно, отодвинулась на второй план: мы долго разговаривали, вспоминали прошлое, рассуждали о будущем и вдруг она спрашивает «Что значит СС?». Я не сразу поняла, о чем она. «Ну вон у тебя в списке», — пояснила она, указывая на листочек в рамочке. Ах да, я совсем забыла про свой легендарный список ПЦМ — планы, цели, мечты — уж очень давно не обращала на него внимания. Там были смешные пункты, вроде «Выучить китайский в Китае» или «Услышать признание в любви со сцены». Но вот что занимательно: в первом же пункте значилось «Увидеть СС». Но это издалека. При близком рассмотрении запись немного расширялась за счет крошечных буковок рядом: «Увидеть СеСи».
— Так что это?— выдернула меня из потока размышлений подруга.
—Понятия не имею! — искренне призналась я.
— Может, кто?— подколола она, зная мои бесчисленные влюбленности.
— Не помню…
Мы начали перебирать, кого или что мне так хотелось увидеть, если написала об этом первым делом, да еще и зашифровала.
— Сергей какой-нибудь? Семен?
— Да нет, не было таких.
—Может, известная личность?
— Я не фанатею, ты же знаешь. Серая…Серебряная, бред какой-то!
— О! А может, северное сияние?!
— Очень похоже на правду… Точно!
Вот так, подруга лучше меня знает, чего я теоретически могла хотеть когда-то давно! А ведь красивая мечта, хоть я про нее и позабыла. Надеюсь, когда-нибудь увижу СеСи. И нарисую.
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