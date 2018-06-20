12 вещей и некоторые мелочи, которым меня научила жизнь в Эстонии

Если сказать кратко, то я не знала, что так много могу и на подобное способна. Но я поняла и кое-то еще.

Эмиграция — это реально

Правда. Раньше ты читал про тех, кто уехал. Может, завидовал, может нет, но все меняется, когда уезжаешь ты сам. Теперь ты точно знаешь, что это: а) реально, б) реально для тебя. Это расширяет твои возможности, и ты чувствуешь себя сильнее.

Везде можно найти что-то хорошее и быть счастливым

Это, вроде, такие понятные и очевидные вещи, и в глубине души каждый с этим согласен. Но одно — читать про них и знать, что это есть, и совсем другое — убедиться на собственном опыте. Пить кофе на берегу море, сидеть в кафе с ребенком, ехать вместе с друзьями на дачу на шашлыки — порой даже забываешь, в какой стране мира ты находишься, потому что тебе тепло и хорошо.

Дружба на расстоянии возможна. (Про другие отношения ничего сказать не могу)

Покидая Москву, я больше всего боялась забвения. Вот, думаю, приеду я как-нибудь на родину на недельку, а меня никто и не вспомнит, никто даже минутки не найдет со мной встретиться. Но ничего подобного не случилось! Только два «друга» за все время «отвалились». А остальные рассказывали, что со мной, периодически приезжающей в Россию, они видятся чаще, чем с друзьями из соседних подъездов. А с кем-то мы стали еще ближе и роднее. Так что, эмиграция объединяет людей!

Люди везде одинаковые

Когда я начинала работать с родителями в Таллине, я волновалась о том, сможем ли мы найти общий язык. Все-таки я учила «российскую» психологию и педагогику, а особенности менталитете сильно влияют на воспитание и развитие детей. Но оказалось, что все гораздо проще. Всех воспитывают примерно одинаково. Плюс-минус какие-то нюансы… И хороший психолог везде нужен.

Люди все разные

И это так. В чем-то мы похожи, а в остальном очень разные. Пока не соприкоснешься с этим на практике — это пустые слова. Иногда чувствовать эту разницу трудно, иногда — весело. Например, кто-то говорил мне, что я «слишком» для Эстонии: слишком эмоциональная, слишком честная, слишком впечатлительная. А другой возражал — ты разбудила этот город! Ты живая!

Учить эстонский язык может быть весело

Мне кажется, что все мои многочисленные друзья и знакомые об особенностях жизни в Таллине и эстонском языке узнали благодаря нашему переезду. Да я и сама, если честно, если бы не он, просто так, за интерес, не стала бы разбираться во всех 14 падежах этого языка. Оказалось, что учить его довольно интересно. Ну и еще я предпочитаю думать, что изучение такого сложного языка положительно сказывается на работе мозга.

Разбираться в законодательстве необходимо

Оказалось, что после переезда на новое место нужно изучать законы и правила буквально про все. На родине эти знания накапливались постепенно, а в эмиграции — это экспресс-курс с глубоким погружениям. Не могу сказать, что получать такое «образование» приятно и легко, но знать законы точно полезно.

Путешествовать — реально!

В первую очередь это про осознание того, что ты реально способен на это. Можно говорить о том, как здорово съездить куда-нибудь, а можно купить билет и поплыть в Хельсинки. Или в Швецию, например. В гости. И ты понимаешь, что вроде как и время на это есть, и деньги нашлись, и вообще ты просто нереально крут, что сидишь сейчас на палубе круизного лайнера, смотришь на выступление китайских гимнастов и планируешь свою следующую поездку.

Жизнь без лекарств и садик без справок — это не сказка

Вот где истинная свобода! В детский сад не нужны справки и заключения врачей о том, что ребенок здоров и может общаться с другими детьми. Просто берешь и приходишь. Коллеги из Москвы восклицают: Как так? Как же так можно? А вот и можно, оказывается. Интересно, что находясь в России, я тоже именно так и восклицала, а попав в Эстонию радовалась — как хорошо, что никакие справки не нужны. Схема работает: три года ребенок отходил в сад, и ничего страшного не случилось. Ну и еще мы привыкли к тому (пока я не поняла, хорошо это или плохо, но факт есть факт), что врач назначает мало лекарств. Буквально на днях мой сын Миша приболел (а мы сейчас в России), доктор из поликлиники назначил штук 5 всяких микстур, таблеток и полосканий. Зачем так много, удивляюсь я? А как иначе, удивляется она.

Время на творчество можно найти

Не знаю, сколько бы времени мне понадобилось в Москве, чтобы с ним столкнуться, но в Таллине нас просто позвали в гости на роспись платка. С тех пор мы и рисуем. И Миша батик любит. Мы вообще как-то именно в эмиграции в творчество ударились. Я даже веду личный проект — «100 платков». Хочу именно столько платков расписать.

Писать можно не только про детей

До Эстонии я 5 лет писала статьи про дошкольников, родителей и родителей дошкольников. Но оказалось, что писать о том, как я живу в Таллине, не менее увлекательно и интересно.

Развод везде развод

Так уж вышло, что с папой Миши мы расстались. Дело не в эмиграции, а в том, что мы перестали быть семьей. Просто из-за того, что все случилось в Эстонии, это еще один пункт в эту статью и в наш эмиграционный опыт.

Прочие мелочи

Я научилась заправлять машину на парковке самообслуживания, на которой людей нет, зато есть только банкоматы. Я научилась разговаривать с эстонцами, не боясь, что меня не поймут, и спорить с теми, кто считает, что ты должен знать эстонский язык, просто ступив на эту землю. Я смогла общаться с доктором, который говорит только по-эстонски, а ты — вот незадача — его не знаешь. Вообще, языком «эсперанто» из смеси русского, английского и эстонского я овладела довольно неплохо. Я научилась теряться и находиться в незнакомом городе и на незнакомой трассе. Просить помощи и получать ее. Дружить и расставаться. Обозначать свои границы, быть терпимее и в то же время ранимее и чувствительнее. Довольствоваться малым и рассчитывать на максимум. Все это, в конечном итоге, и наполняет тем тебе опытом, опираясь на который ты можешь сказать — я и не такое могу!