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«Хуже захватчиков»: Украинские пограничники стреляли по крестьянам Буковины
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«Хуже захватчиков»: Украинские пограничники стреляли по крестьянам Буковины 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Видео конфликта обнародовала ТСН.
«Стреляй, еще раз стреляй!» — кричат доведенные до отчаяния крестьяне пограничнику. При этом на видео присутствует нецензурная брань. Пограничник в ответ говорит соратнику: «Давай мне еще магазин». Другой пограничник пытается запугать крестьян
«Ты псих или что с тобой? Ты знаешь, что наделал? Вы в селе стреляете! (…) Что ты ищешь в селе? Ты в селе в наряде был? (…) У нас был мир тут. Был, а теперь не будет! (…) Это у тебя там общая территория, где ты живешь, а не здесь» — кричат местные жители пограничникам.
Подстреленный местный житель заявил, что пытался узнать у пограничников, кто они и что они делают. А те его подстрелили.
Примечательно, что большая часть разговоров ведется на русском языке. Местные жители пытались не дать пограничникам скрыться, заставляя их дождаться визита правоохранителей.
Буковина — Черновицкая область — пограничный с Румынией и Молдавией край. Местные жители довольно ревностно относятся к попыткам центральных властей насадить свои порядки в регионе.
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