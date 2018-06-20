Опубликовано видео расстрела украинскими пограничниками мирных жителей Буковины

В сети появилось страшные видеокадры. Украинские пограничники из автоматов начали стрелять по безоружным жителям села в Сторожинецком районе Черновицкой области, которая входит в Буковину — историческую область в Восточной Европе, сообщает издание Luga-news.

Конфликт произошел из-за того, что жители села решили не пускать пограничников на свою территорию. В свою очередь представители Госпогранслужбы заявляют, что во время несения службы на них напали 20 человек и они были вынуждены обороняться. Сначала им пришлось открыть предупредительный огонь, а затем — стрелять по ногам.

Местные жители все отрицают. По их словам, возле одного из дворов они заметили вооруженных людей в форме, которые не стали объяснять, что им нужно и зачем они пришли. В итоге встречать незваных гостей с автоматами собралось порядка 20 человек. Внезапно пограничники окрыли огонь. По опубликованной информации, один из нападавших был ранен. Его доставили в больницу и оказали первую помощь.

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