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СМИ: Ничушкин подпишет с «Далласом» контракт на два года
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СМИ: Ничушкин подпишет с «Далласом» контракт на два года 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл подтвердил, что клуб собирается подписать контракт с нападающим Валерием Ничушкиным, сообщает в своем Твиттере журналист The Athletic Шон Шапиро. Соглашение с 23-летним хоккеистом будет рассчитано на два года.
Ожидается, что сделка будет совершена 1 июля, так как до этого числа Ничушкин может только согласовывать условия контракта. Ничушкин выступал за «Даллас» с 2013 по 2016 год — 166 матчей и 64 очка (23+41). В прошлом сезоне он провел 69 игр за ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф, набрал 36 (19+16) очков.
Jim Nill confirms he plans to sign Nichushkin to a 2-year deal on July 1  — Sean Shapiro (@seanshapiro) 22 июня 2018 г.
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