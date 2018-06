СМИ: Ничушкин подпишет с «Далласом» контракт на два года

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл подтвердил, что клуб собирается подписать контракт с нападающим Валерием Ничушкиным, сообщает в своем Твиттере журналист The Athletic Шон Шапиро. Соглашение с 23-летним хоккеистом будет рассчитано на два года.

Ожидается, что сделка будет совершена 1 июля, так как до этого числа Ничушкин может только согласовывать условия контракта. Ничушкин выступал за «Даллас» с 2013 по 2016 год — 166 матчей и 64 очка (23+41). В прошлом сезоне он провел 69 игр за ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф, набрал 36 (19+16) очков.

