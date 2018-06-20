Чек-лист: 6 признаков, что ты — любовный паразит

Бывает так, что в отношениях один из партнеров эмоционально зависим, а другой партнер эмоционально удален. Первый жалуется на нехватку времени наедине со своим возлюбленным, второй — на необходимость в личном пространстве. Интересно, что оба аспекта этой системы исходят совсем не из любви. Необходимость — эмоциональная зависимость — случаются от глубокого страха быть отверженным. Когда человек не знает, как справиться со своими чувствами и потребностями, он заставляет своего партнера отвечать за них. Если ты думаешь, что все, что ты делаешь, — это плоды большой и светлой любви, которую твой партнер просто не ценит, пройдись по моему чеклисту и проверь, не являешься ли ты любовным паразитом.

1. Ты несешь ответственность за его настроение

Когда ты впадаешь в аддикцию от своего партнера, твое настроение напрямую зависит от его психологического состояния. Если он приходит домой расстроенным, ты автоматически подстраиваешься под его настроение. Для тебя его скверное настроение — сигнал, что что-то не так с тобой. Быть влюбленной — не равно быть пупом Земли для конкретного человека. Ты чувствуешь боль, если твой партнер ее испытывает, ты грустишь, если твой партнер переживает, но просто из эмпатии, а не от страха, что обязательно именно ты сделала что-то не так.

2. Твой партнер является центром вселенной

Если твой партнер становится основным смыслом всей твоей жизни — это признак эмоциональной зависимости. Тот, кто не испытывает эмоциональной зависимости, будет чувствовать себя комфортно и заниматься тем, что его интересует вне сферы отношений. Однако у человека, который является зависимым, есть только один настоящий интерес в жизни, и это его партнер. Нет ничего плохого в том, что ты делаешь ваши отношения приоритетными, но счастье твоего партнера не должно быть центром твоей жизни. Во всем нужен баланс.

3. Ревность — твой неотъемлемый спутник

Эмоционально зависимые люди испытывают ревность, потому что не чувствуют себя в безопасности, когда их партнер не проводит время рядом с ними. Разлука, даже небольшая, становится стрессом и поводом задуматься, все ли в порядке в отношениях. Если ты действительно влюблена, то почва из-под ног уходить не будет каждый раз, как он будет заниматься чем-то вне ваших отношений. В сбалансированной паре оба человека нуждаются в свободном времени и используют свой эмоциональный интеллект, чтобы вырастить отношения вне эмоциональной привязанности друг к другу.

4. Расставание для тебя — конец света

Когда ты влюблена в кого-то, мысль о том, что этот человек может покинуть тебя, болезненна. Для эмоционально зависимого, мысль о расставании — это катастрофа вселенского масштаба. Ты чувствуешь, что будешь готова на все, чтобы заставить человека остаться, даже согласишься на самые невыгодные для себя условия. Это происходит, потому что ты не можешь представить себе, как жить самостоятельно. Настоящая любовь — это про свободу выбора и уважение к партнеру. А поговорить о том, что тебя беспокоит, без страха остановки сердца можно всегда.

5. Ты подсчитываешь очки

Пары, которые искренне влюбленны, поддерживают друг друга и не оценивают. Когда ты зависишь от своих отношений, ты можешь вести счет и быть пассивно-агрессивной, когда понимаешь, что в отношениях наметился дисбаланс. Например, если твой партнер не взял трубку однажды ночью, ты можешь сказать себе, что на следующий день не ответишь на его звонок. Это может привести к ненужным играм разума, которые сильно изнуряют обоих партнеров.

6. Твоя любовь условна

Когда ты чувствуешь, что можешь любить своего партнера только в том случае, если он соответствует твоим ожиданиям, это плохой знак.

В отношениях, основанных на любви и личностном росте, вы любите друг друга безвозмездно. Твои чувства не должны меняться изо дня в день в зависимости от того, что твой возлюбленный делает или не делает для тебя. По большей части безусловная любовь требует времени, но когда ты действительно любишь человека, ты не должна ожидать, что он обязательно будет что-то делать для тебя.

Быть эмоционально зависимой от партнера не означает, что ты плоха как девушка. В здоровых отношениях оба партнера должны чувствовать себя энергичными и продолжать эмоционально и духовно расти. Это трудно сделать, когда ты только и делаешь, что просишь внимания. Но как только ты научишься опираться на себя и интересоваться своей жизнью, ваши отношения станут намного крепче.