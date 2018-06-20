Лайма Вайкуле откровенно рассказала о страстном возлюбленном

Певица Лайма Вайкуле дала откровенное интервью. Она рассказала, как боролась со страшным заболеванием, откуда черпает силы и чем занимается сейчас.

Сейчас певица с головой окунулась в работу: необходимо созвониться с исполнителями, узнать репертуар, заранее подготовить площадку. Лайма уверена, что звук должен быть только живым и никак иначе. «Из-за этого мы немного теряем в качестве — у телевидения свои требования. Но для нас это стимул развиваться и с каждым годом еще немного подтягиваться», — пояснила свою позицию исполнительница.

Вайкуле не скрывает, что фестиваль стоит ей «здоровья, времени, денег и нервов». По словам Лаймы, ее усилия обязательно окупятся сторицей: «Получаешь удовлетворение в конце, когда видишь аплодисменты и лица публики. Вот это и восстанавливает тебя».

Во всех начинаниях певицу поддерживает возлюбленный Андрей Латковский. «Я могу поделиться с ним всем. Абсолютно. Даже если имею большой успех на какой-то вечеринке, могу поделиться визитными карточками, которые получила там (смеется). (…) Моя подруга рассказывала, что ученые занимались познанием человеческого мозга. И выявили три главные стадии отношений между мужчиной и женщиной. Есть страсть. Есть романтическая любовь — она, кстати, самая страшная, потому что физически вы не можете долго это выдержать. И есть партнерство. Пары либо проходят все три стадии, либо останавливаются на уровне страсти или романтической любви. У нас это произошло, к счастью», — отметила звезда.

В свободное время певица любит ходить на пляж и принимать гостей. «Я дома. И ничего, вот ничего нет. Никаких планов. Мы идем гулять с собаками, плаваем в бассейне, занимаемся только собой», — описала идеальные выходные артистка.

Исполнительница старается ценить даже самый незначительный момент своей жизни. Тяжелый недуг научил ее уважать каждый прожитый миг. Артистка долгое время боролась с онкологией, лечилась в США и, к счастью, победила. «Первая реакция — шок, когда тебе озвучивают приговор. Потом ты начинаешь с этим жить. (…) Я никогда не поверю, что кому-то это дается легко. Притом в Америке вам говорят, рисуют, как будет происходить операция, все рассказывают, сколько процентов людей выживают, каковы ваши шансы… Все как есть. И это тоже шок», — вспоминает артистка.

Чтобы отойти от пережитого Вайкуле потребовалось целых семь лет. «Сначала тебе надо проверяться каждые три месяца. Потом каждые полгода, потом раз в год. И вот тогда тебе уже легче живется. А первое время, когда проверки каждые три месяца, — ощущение, что ты словно на бомбе сидишь», — рассказала певица журналу Teleprogramma.pro.