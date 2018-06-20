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Она думала, что ей будет неудобно попросить отца купить ей это. Но ответ ее отца — бесценно!
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Она думала, что ей будет неудобно попросить отца купить ей это. Но ответ ее отца — бесценно! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Папа: Эй, я иду в магазин тебе что-нибудь нужно?
Я: Нуууу….
Я подумала, стоит ли просить папу купить мне прокладки или нет, но они нужны были мне позарез.
Папа: Так тебе что-нибудь нужно?
Я: Эээ… Да… ты можешь мне купить прокладки?
Папа: Конечно.
Я: Ты серьезно? Разве тебе не стыдно?
Папа: Натали, я 56-летний мужчина, который покупал прокладки для твоей матери на протяжении более 20 лет. Нет мне не стыдно.
Я: Но мне казалось, что ребята теряются, когда мы просим их, чтобы купить для нас такие вещи.
Папа: Мальчики брезгливые. Мужчины могут пойти и купить тебе столько прокладок и тампонов, сколько тебе нужно. Мужчина понимает, что ты не можешь контролировать свой цикл и что это естественный процесс в твоем организме. Так что, если ты когда-нибудь найдешь парня, который будет стесняться покупать тебе прокладки, просто испачкай ему все его вещи.
Я: О Боже, папа!
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