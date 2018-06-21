«Члены мне нравятся чисто эстетически»

Полина Шигаева — симпатичная стройная молодая блондинка с голубыми глазами. Этакая девушка-мечта. Полина училась на переводчика и подавала надежды. Но всегда предпочитала работать не только языком, но и руками, то есть рисовать. В итоге это ее и сбило с праведного пути. Сначала она рисовала она для себя, но однажды, прочитав, что Ван Гог стал писать картины уже в довольно зрелом возрасте, тоже решила стать профессиональным художником. Начала она с портретов маминого кота и перерисовывания фотографий со своими знакомыми. Но однажды в ее красивой голове родилась «концепция». С тех пор из-под кисти Полины стали выходить все больше мужские члены разных размеров, форм, цветов и, если так можно выразиться, характеров. На днях в Зверевском центре современного искусства у Полины Шигаевой открылась выставка. Ну и как тут было не поговорить?? МОСЛЕНТА : Давай начнем с теоретических вопросов. О чем твоя выставка, какова ее концепция?

Полина Шигаева:Ох, это вопрос сложный. Это же выставка не персональная, а совместная — моя и Кати Сысоевой. И директор Зверевского центра изначально говорил мне о том, как было бы весело соединить ее — Катину — «семейную» тему и мои члены. Но в итоге оказалось, что никакой «семейной» темы Катя не планировала, зато приготовила для экспозиции картины с политзаключенными и серию портретов представителей богемы. Вот в итоге у нас и получилось, что тут — социалка, а там — мужские органы. ? Сколько на выставке твоих работ?

Штук тридцать. По какому принципу я их отбирала? Никаких ограничительных рамок у меня не было. Единственное, что мне запретили, так это выставлять картину с Путиным. ? Стесняюсь спросить: с обнаженным… этим самым?

Нет! Владимир Владимирович у меня как раз одет. Просто организаторы выставки решили не рисковать. Сама же я руководствовалась вот чем: экспозиция называется «Красный уголок», поэтому я подбирала картины с красным цветом. В результате, у меня там сейчас висят и Троцкий со Сталиным, и члены. ? Ядреная смесь!

Не то слово. Из багетной мастерской мне даже написали: «верующий багетный мастер чуть не поднял бунт из-за ваших работ». Впрочем, я не уточняла, во что он верит. Может в классическую живопись?? Его можно понять. А скажи, Полина: «член» — это ведь слово официальное, энциклопедическое, а потому скучное. Ты сама для себя его как называешь?

Да, как придется! Все зависит от ситуации. Иногда член — это член, а иногда — то самое слово из трех букв, и никак иначе. ? Мне хочется везде увидеть смыслы. Ты рисуешь мужские причиндалы, потому что они нравятся тебе чисто визуально? Или пытаешься донести таким образом до мира некое послание?

Послания миру у меня нет. Но вот что я заметила: в моих картинах все видят совершенно разное, в том числе, и разные месседжи. Кто-то — счастье, красоту и весну, кто-то — наоборот, агрессию, ненависть. Что же до меня лично, то… Да, члены мне нравятся чисто эстетически. Поэтому они у меня как-то сами рисуются, интуитивно. ? Как ты вообще пришла к этой, так сказать, тематике?

Я к ней не пришла. Я сразу с этого и начала. Ну, а что такого? Я читала, что все художники начинают с эротики! Как только мне хотелось рисовать, я рисовала человека — его лицо и…? Я понял.

Да! Потому что именно это и составляет отличительные признаки каждого человека. ? Легко ли тебе находить моделей?

Очень. Как-то я хотела найти обнаженную чернокожую женщину, так с этим вышли проблемы, а члены… Чаще всего мне позируют близкие и знакомые мужчины, но бывает, что мне пишут совершенно незнакомые люди и просят нарисовать их хозяйство. Что это за люди? Да совершенно разные! Однажды, представляешь, я нашла себе натурщика в Грузии. ? Работницы Ивановской швейной фабрики просили передать тебе вопрос: Полина, за свою творческую жизнь ты перевидала множество членов представителей разной национальности. Натолкнуло ли это тебя на какие-то выводы или рейтинги?

Нет. Я поняла, что от национальности тут не зависит ничего. Так что все эти теории — чушь собачья. ? То есть грузин не поразил тебя в самое сердце?

Ну… Он был красив. И на лицо, и на…? Не продолжай. Скажи: мужики, стесняются, пока тебе позируют?

Как правило, нет. ? А ты?

Тоже нет. Ну, члены. Что в них такого? И потом, я уже старая. Мне 33 года!? Офигеть! Скажи, старушка, ничто человеческое тебе не чуждо? Вот видишь ты перед собой мужика со спущенными штанами и… возбуждаешься?

Когда как. Смотря каков из себя этот мужик. ? И что, приходится, проявляя профессиональную этику, наступать на горло собственной песне?

Ну, опять же, когда как. ? Блин, Полина! У тебя муж есть?

Я понимаю, что кто-то считает меня нимфоманкой, кто-то, наоборот, уверен, что мне не хватает секса, но… На вопросы о своей личной жизни я не отвечаю. Скажу лишь так: мои родственники и близкие друзья к моим работам относятся в основной своей массе лояльно. И никакого осуждения с их стороны я не слышала. А что касается мнения остальных, оно меня не особо волнует. ? Словосочетание «хреновый художник» для тебя звучит как оскорбление или как просто констатация факта?

Я художник не хреновый, а охрененный! И ничего меня не обижает, а веселит.