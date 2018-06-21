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Певица Валерия тепло поздравила дочь с днем рождения
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Певица Валерия тепло поздравила дочь с днем рождения 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Звезда уверена, что Анну в будущем ждет большой успех.
Сегодня, 21 июня, дочери Валерии Анне Шульгиной исполняется 25 лет. Конечно, певица Валерия, в семье которой принято поздравлять друг друга в соцсетях, посвятила этому событию пост на своей странице. Звезда трогательно обратилась к дочери в ее день рождения.
Солнышко мое, с днем рождения! Ты у меня удивительная: умная, красивая, добрая, отзывчивая, мятежная, талантливая, яркая, искренняя, неугомонная, доверчивая. Я очень тобой горжусь. Пока только самые близкие знают, какой в тебе пылает мощный творческий вулкан, но совсем скоро об этом узнает весь мир, я в это верю. Люблю тебя,
— написала Валерия, поделившись фотографией с Анной.
«Спасибо! Люблю!», — ответила Анна маме в комментариях.
Не позабыл о празднике и муж Валерии — продюсер Иосиф Пригожин.
Зайка, с днем рождения! Взрослая наша, самостоятельная девочка. Будь счастлива, любима, востребована, а если вдруг что… мы всегда рядом. ❤️😘 Мамочке отдельные поздравления!
— обратился он к Валерии и Анне.
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