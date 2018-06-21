«При виде меня люди переходят на другую сторону»

Молодой человек отмечает, что всегда был сторонником того, что людей нельзя судить за их внешность: "Это то, как вы хотите выглядеть, это лишь ваш внешний вид".

7/7 Молодой человек отмечает, что всегда был сторонником того, что людей нельзя судить за их внешность: "Это то, как вы хотите выглядеть, это лишь ваш внешний вид".

Подписчики Итана с интересом наблюдают за его преображениями, но некоторые отмечают, что это грустно, когда человек хочет столько всего в себе поменять.

6/7 Подписчики Итана с интересом наблюдают за его преображениями, но некоторые отмечают, что это грустно, когда человек хочет столько всего в себе поменять.

Останавливаться на достигнутом молодой человек явно не собирается: новые татуировки появляются на его теле с завидной регулярностью.

5/7 Останавливаться на достигнутом молодой человек явно не собирается: новые татуировки появляются на его теле с завидной регулярностью.

Итан признает, что многие не готовы к тому, чтобы адекватно реагировать на его внешность: "Я иду по улице, а люди пугаются и переходят на другую сторону".

3/7 Итан признает, что многие не готовы к тому, чтобы адекватно реагировать на его внешность: "Я иду по улице, а люди пугаются и переходят на другую сторону".

Итан рано проявил интерес к преображению внешности. Например, расширители в мочки ушей он вставил, когда ему было всего 11 лет.

2/7 Итан рано проявил интерес к преображению внешности. Например, расширители в мочки ушей он вставил, когда ему было всего 11 лет.

Татуировки молодой австралиец считает сродни макияжу. На вопрос девушек, зачем он делает рисунки на теле, Итан отвечает вопросом: "А для чего вы красите, например, глаза или ногти?"

1/7 Татуировки молодой австралиец считает сродни макияжу. На вопрос девушек, зачем он делает рисунки на теле, Итан отвечает вопросом: "А для чего вы красите, например, глаза или ногти?"

Как выглядит человек с самым измененным телом в Австралии, — в фотогалерее.

Австралийцу Итану Брамблу всего 21 год, но за свою жизнь он уже сделал более 40 пластических операций и набил более150 татуировок.

Молодой человек рано начал проявлять интерес к изменению собственной внешности, а в 11 лет начал «трансформировать» себя, вставив в мочки ушей расширители. Собственно, с этого все и началось. За прошедшие 10 лет Брамбл изменился практически до неузнаваемости и сейчас носит звание человека с самым измененным телом в Австралии.

Итан считает татуировки аналогом макияжа: «Девушки, например, наносят краску на лицо, меняют цвет волос, красят ногти… Зачем? Ответьте на этот вопрос и вы поймете, для чего я наношу рисунки на тело».

Брамбл отмечает, что нельзя судить людей по их внешности, молодой человек считает, что каждый волен выглядеть так, как хочет, и самовыражаться, как ему нравится. Итан говорит, что ничего плохого он не делает, окружающим от его преображений нет никакого вреда, а его жизнь не должна никого волновать.

Правда, австралиец отмечает, что порой люди пугаются его внешности. Особенно часто это стало происходить после того, как молодой человек изменил цвет глазных яблок.

Странно, что до этого другие преображения Итана никого в ужас не приводили. А ведь в «арсенале» австралийца раздвоенный язык, «эльфийские» уши с «тоннелями» и зашитый пупок.

Итан ведет свой микроблог, где рассказывает о своих преображения. У молодого человека более 100 тысяч подписчиков, которые с интересом следят за его жизнью. Оставлять свое «увлечение» Итан не собирается и не исключает того, что решится еще на какие-то необычные операции.

Как выглядит сейчас человек с самым измененным телом в Австралии, — в фотогалерее.