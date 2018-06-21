Как совершать покупки в супермаркете быстрее, проще и дешевле

Поход в супермаркет является обязательным ритуалом для каждого человека. Кто-то совершает покупки каждый день, а некоторые делают это раз в неделю, вынося с собой в тележке чуть ли не половину магазина. Тебе, наверное, знакомо это ощущение, когда ты не можешь объяснить самому себе, зачем купил так много продуктов. И, доедая семнадцатый стаканчик йогурта, ты уже сам об этом жалеешь, но это вряд ли не устраивает владельцев супермаркетов. Тем более что они намеренно используют некоторые психологические трюки, чтобы увеличить время твоего пребывания в магазине, а заодно и длину твоего кассового чека. Сегодня мы расскажем о том, как не попасться на некоторые из этих маркетинговых уловок.

Ускорить процесс покупки

В супермаркетах, как и во всех магазинах, обычно играет фоновая музыка. И, возможно, ты обращал внимание, что обычно это неторопливые и спокойные мелодии. Этот выбор репертуара вовсе не случаен и не говорит о сдержанных музыкальных предпочтениях администрации супермаркета. Задача такой музыки — создать расслабляющую атмосферу, чтобы ты чувствовал себя комфортно и не торопился покинуть магазин. Спокойная музыка замедляет движение покупателя, а значит, он больше времени проводит в супермаркете, изучая представленный на полках ассортимент. А за этим, как ты понимаешь, следуют не очень рациональные приобретения. Бывший сотрудник одной крупной торговой сети, давая интервью, порекомендовал посетителям не снимать наушники в супермаркете. По его признанию, это не позволит расслабляющей атмосфере супермаркета повлиять на твой ритм, и ты сможешь принять быстрое и практичное решение о покупке. Только в этом случае не включай в своем плеере lounge, иначе, следуя маркетинговой логике супермаркетов, ты лишь поможешь их владельцам достичь своих целей.

Впрочем, слушать кулинарные советы во время покупок мы тоже не советуем. Да и вообще не следует принимать любую информацию, способную как-либо спровоцировать чувство голода. Тебе же известно, что поход в супермаркет на пустой желудок может нанести существенный урон твоему бюджету. Иначе как, будучи голодным, пройти мимо банки с шоколадной пастой или глазированных сырков? Да, голод заставляет тебе поверить, что ты можешь съесть все, что лежит на полках. Но что самое ужасное — он заставляет тебя все это купить. Поэтому, если есть такая возможность, в целях экономии и во избежание неоправданных затрат перекуси перед походом в супермаркет.

Составить список покупок

Не спеши обвинять нас в занудстве. Возможно, эта идея кажется тебе глупой, но она сократит не только время твоего пребывания в супермаркете, но и твои расходы. Список особенно полезен, если ты совершаешь большое количество покупок. А для удобства его рекомендуется разбить на категории. Это принесет тебе двойную пользу. Во-первых, находясь в конкретном отделе, ты будешь заранее знать, что тебе нужно, и не тратить время на поиск определенного товара. А во-вторых, ты легко сможешь проверить, не забыл ли купить еще что-то, чтобы лишний раз не задерживаться в магазине. Убедись, что твой список составлен максимально подробно: например, вместо «перец» напиши «2 болгарских перца».

Конечно, если в магазине ты вдруг вспомнил, что тебе нужно купить еще что-то, то ограничиваться списком не стоит. Тем более что иногда обнаруживаются весьма интересные акции с большими скидками, «заставляя» людей покупать то, что изначально не планировалось. И это абсолютно нормально, ведь изначальная задача заключается в экономии, а скидки как раз этому способствуют. А вообще, если ты понимаешь, что твои походы в супермаркет обходятся тебе очень дорого, то как альтернативу им можешь рассмотреть покупки через интернет. Сегодня существует огромное количество онлайн-магазинов, в том числе и тех, в которых можно приобрести продовольственные товары. К тому же такой способ покупки нивелирует фактор импульсивного выбора. Вероятность купить ненужный товар станет меньше, а доставят его прямо на дом. Правда, совершать покупки через интернет имеет смысл только в случае большого количества товаров. Как экономить деньги на онлайн-покупках

Ограничить бюджет покупки

Мы верим, что в твоей жизни обязательно настанет период, когда ты сможешь приобретать товары, не глядя на ценники. Сейчас же, скорее всего, ты, как и большинство людей, находишься в режиме умеренной экономии и сопоставляешь свои потребности с бюджетом. Поэтому еще один способ сократить расходы — это обозначить максимальную сумму для покупок. Если ты регулярно посещаешь супермаркет, то тебе эта цифра хорошо известна. Она и может стать верхним порогом для покупок, ограничивающим неоправданные расходы. Можешь начать использовать данный метод после своего следующего визита в супермаркет. Купи все, что необходимо на определенный период времени, и посмотри на итоговую сумму в чеке. Пусть она и служит тебе ориентиром при последующих покупках.

И, конечно же, еще один надежный способ не покупать лишнего — это проводить домашнюю инвентаризацию. Перед походом в магазин проверь свои кухонные шкафы на наличие продуктов. Возможно, ты найдешь там пачку макарон или давно забытую банку оливок. Некоторые товары мы покупаем просто по привычке. Поэтому прежде чем идти в супермаркет, нужно лишний раз удостовериться в том, что тебе действительно необходимо, а что — нет. 4 шага, которые помогут развить привычку экономить