От страшных трюков до горячих скейтерш: 6 причин, почему скейтборд — это круто

Иногда так хочется вырваться из рабочих будней, оседлать волну и ощутить на лице соленые брызги… Но что делать, если по соседству нет моря? Правильно — заняться скейтбордингом!

@highfivesk8

Кстати, этот вид спорта как раз и был изобретен серферами, которые не знали, чем себя занять во время шторма. И спустя почти сто лет с того момента, скейтбординг стал настолько весомым, что будет включен в Олимпийские игры 2020 года.

Наверняка ты не раз видел ребят на досках, но как насчет того, чтобы пополнить их ряды? Сегодня, 21 июня, международный День скейтбордистов, и мы решили поагитировать тебя за это новое хобби. Посмотри, какие у нас есть аргументы!

Причина 1: скейту все возрасты покорны

До сих пор веришь в то, что скейтбординг — развлечение только для подростков? Тогда взгляни на самого известного скейтера мира, Тони Хоука, и на то, что он вытворяет в 50 лет.

Мы не гарантируем, что тебе удастся пополнить список лучших скейтеров мира, но обещаем, что ты получишь адреналин и драйв, дефицит которых особенно остро ощущается при работе в офисе.

Причина 2: это полезно для здоровья (если не считать травм)

Прежде чем ты начнешь кататься почти так же круто, как и Хоук, скорее всего, придется упасть, и не один раз. Но ведь шрамы (так же, как и синяки) если и не украшают мужчину, то, по крайней мере, не должны останавливать.

Тем более, что скейтбординг помогает улучшить координацию и гибкость, повысить выносливость и сжечь лишние калории. А если добавить к этому то, что это отличная кардионагрузка на свежем воздухе, то стоит подумать над тем, что лучше приобрести — абонемент в зал или доску.

Причина 3: новое хобби + новые знакомые

Никто не сомневается в том, что просмотр мемов и забавных видео — отличное времяпрепровождение, но это не совсем то хобби, о котором можно с гордостью рассказывать новым знакомым.

Занявшись скейтбордингом, ты не только весело проведешь время, но и сможешь пополнить круг друзей за счет единомышленников и вызвать легкую зависть коллег, когда сообщишь о планах на выходных: встать с дивана и покататься.

Причина 4: горячие скейтбордистки

Если новые приятели — это хорошо, то приятельницы могут быть еще интереснее.

Хочется верить, что в мотивационных целях и популяризации спорта таких скейтбордисток запускают в каждый скейт-парк.

@epicproskater

@highfivesk8

@manologalindo

Причина 5: ты сможешь научиться крутым трюкам

Но даже если по каким-то причинам знойные девушки на досках не будут составлять тебе компанию, ты всегда можешь поразить своими трюками проходящих мимо красавиц.

При должном упорстве и практике ты обязательно освоишь трюки скейтеров, для начала вот эти:

Biebelheimer

Nollie Shove It Boneless

А со временем, может быть, и вот такие:

Причина 6: скейт может быть неплохой альтернативой авто

Наверное, все же не на наших дорогах, но если верить кино, то на скейте можно эпично и весело преодолевать большие расстояния.

Видео Lucio Amorim, youtube.com Именно так передвигался главный герой в фильме «Невероятная жизнь Уолтера Митти». Кто знает, может, и тебе удастся обнаружить кусок ровного асфальта длиной в несколько десятков километров. Желаем тебе в этом удачи!