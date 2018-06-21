Презентация ŠKODA KODIAQ в Юг-Авто Центр!

Привет!

Я семейный внедорожник ŠKODA KODIAQ. И у меня есть поводы для гордости…

Мои приоритеты — гарантировать комфорт и безопасность семье, создавать незабываемые приключения. Приглашаю тебя убедиться в этом на своем опыте и попробовать меня в деле на увлекательном тест-драйве официального дилера ŠKODA Юг-Авто Центр.

Я стал ближе. Ты будешь удивлен…насколько!

Жду тебя: 23 июня в стрелковом комплексе «Дубрава»

По адресу: вдоль а/д «Южный объезд г. Краснодара» км. 2+500 Начало: в 11:00 Для Вашего удобства мы открыли предварительную запись на тест-драйв 8 (861) 260-03-01.