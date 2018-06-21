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Презентация ŠKODA KODIAQ в Юг-Авто Центр!
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Презентация ŠKODA KODIAQ в Юг-Авто Центр! 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Привет!
Я семейный внедорожник ŠKODA KODIAQ. И у меня есть поводы для гордости…
Мои приоритеты — гарантировать комфорт и безопасность семье, создавать незабываемые приключения. Приглашаю тебя убедиться в этом на своем опыте и попробовать меня в деле на увлекательном тест-драйве официального дилера ŠKODA Юг-Авто Центр.
Я стал ближе. Ты будешь удивлен…насколько!
Жду тебя: 23 июня в стрелковом комплексе «Дубрава»
По адресу: вдоль а/д «Южный объезд г. Краснодара» км. 2+500  Начало: в 11:00  Для Вашего удобства мы открыли предварительную запись на тест-драйв 8 (861) 260-03-01.
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