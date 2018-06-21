Этот маленький ребенок дрожал и плакал, когда пришло время платить за покупки. Но тогда произошло это!

Когда мой сын, Марк, был в третьем классе, он собирал все свои карманные деньги на протяжении двух месяцев, чтобы купить праздничные подарки для тех, кого он любил. Он собрал двадцать долларов. В третью субботу декабря Марк объявил, что он составил список подарков и взял свои деньги, так что ему надо в магазин.

Я отвезла его в местный магазин, современная версия того, что мы привыкли называть «Пять с копейками».

Марк взял корзинку и пошел сам по магазину, а я терпеливо ждала его, читая книгу в передней части магазина. Он справился за 45 минут, выбрав все подарки. Улыбка на его лице, когда он подошел к кассе, была по-настоящему ослепляющей. Продавец пробил его покупки, и Марк полез в карман за деньгами. Но их там не оказалось. Оказывается в кармане, куда он положил деньги, была дырка, и они наверняка выпали.

Марк стоял посреди магазина, держа свою корзину в руках, а по щекам текли слезы. Все его тело дрожало от рыданий.

Я уже собиралась подойти к нему, как вдруг произошла удивительная вещь.

Женщина-покупатель, которая тоже была свидетелем всей ситуации, подошла к Марку первой. Она опустилась на колени, чтобы быть с ним на одном уровне, взяла его за руки и сказала: «Ты окажешь мне величайшую услугу, если позволишь мне заплатить за твои покупки. Это будет самый замечательный подарок, который ты мог бы мне подарить.

Я только прошу, чтобы в один прекрасный день, ты передал это добро другому. Однажды, когда ты вырастишь, я бы хотела, чтобы ты нашел кого-то, кому нужна будет твоя помощь. Когда ты поможешь этому человеку, я знаю, ты будешь чувствовать себя также хорошо, как я сейчас».

Марк взял деньги, вытер слезы и побежал к кассе так быстро, как только мог. Я думаю, мы все наслаждались нашими подарками в том году также сильно, как Марк наслаждался, даря их нам.

Я хочу сказать «спасибо», этой невероятной женщине. Я хотела бы сказать ей, что четыре года спустя Марк ходит от дома к дому, собирая одеяла и пальто для бездомных людей — и он думает о ней. Я хотела бы сказать ей, что каждый раз, когда я даю еду бездомной семье, я думаю о ней. И я хочу пообещать ей, что Марк никогда не забудет, передать добро другому.

Я написала этот рассказ в надежде, что он достигнет женщину, которая помогла моему ребенку много лет назад, и она узнает, что он платит вперед с тех пор.