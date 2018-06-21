Богатая дама спорит с этим бандитом, который пытался помочь девочке. Его ответ — блестящий!

Я ехала в метро в час пик, когда стала свидетелем следующей ситуации. Прибыв на станцию, я вижу маленькую девочку с перебинтованной ногой и костылем, которая садится в вагон вместе с мамой. Поскольку нет свободных мест, она стоит. Через несколько секунд, молодой человек, одетый как бандит, подзывает их и уступает девочке свое место.

Молодой человек: «Мадам, пускай ваш ребенок займет мое место.»

Мать: «О, спасибо».

Как только молодой человек встает, дама средних лет в деловом костюме прыгает на его место, не сказав ни слова.

Молодой человек: «Мэм, я уступил свое место маленькой девочке, а не Вам».

Дама средних лет: «Вы ничего такого не говорили.»

Молодой человек: «Вы стояли прямо передо мной и четко меня слышали. Кроме того, очевидно, что эта девочка нуждается в сиденье больше, чем вы.»

Дама средних лет: *возмущенно* «Что Вы хотите этим сказать?!»

Молодой человек: «Я хочу сказать, что Вы грубы и невежливы.»

Дама средних лет: «Да кто ты такой?! Как ты смеешь говорить со мной так?! Ты знаешь, кто я?!»

Молодой человек: «Я думаю, что я гораздо более вежливый и образованный, чем Вы. А кто Вы, мне откровенно плевать.»

Дама средних лет: «Ты идиот! Мой муж владеет (называет некоторые крупные компании)! Я намного богаче и мощнее, чем ты!»

Молодой человек: *ухмыляясь* «Такая мощная и богатая, что пользуетесь метро, чтобы добраться домой?»

Обалдевшая дама выглядит так, как будто ее поразила молния. Она смущенно покидает вагон на следующей станции. Тогда молодой человек обращается к девочке и ее матери, которая буквально потеряла дар речи.

Молодой человек: *матери* «Извините за это. Это ваше место!»

Весь вагон ликовал и аплодировал ему. Кем бы вы ни были, джентльмен из метро — ВЫ КРУТОЙ!