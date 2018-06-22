#инстамама: калининградка про жизнь без интернета и о том, почему раньше родителям было тяжелее

Калининградка Валерия Калинина начала вести блог, в котором рассказывает о жизни молодой мамы. Очередная её история о том, что раньше родителям было тяжелее.

"Ну как тебе в роли мамы, сложно?" — один из самых популярных вопросов, который мне до сих пор задают, хотя я уже в этом деле практически профи. Обычно я отвечаю что-нибудь жизнерадостное: «У меня самый лучший сын на земле. Засыпает в 21:00 и сам, кушает всё подряд и постоянно улыбается!».

И несмотря на то что это чистая правда, как говорится, shit happens (и это не только про смену подгузника), даже об этом стараюсь не говорить, ведь: 1) тебе так повезло, многие мамы первые три года вообще не спят; 2) ой, всего один ребёнок, да ещё и такой спокойный, о каких сложностях ты говоришь; 3) не понимаю, чё ты ноешь, раньше вот женщинам было намного сложнее, чем сейчас! Не было ни памперсов, ни стиральных машин, всё приходилось делать руками, да и вообще все рожали в поле по 11 детей и продолжали работать, не перерезая пуповину! А сейчас всё легко и просто, кнопки на технике нажала и пошла смотреть сериальчики по «России», не понимаю, что тут сложного!

Действительно.

Каждый раз, когда слышу последнее, прям теряюсь и не знаю что делать — то ли бежать кипятить одежду на плите, то ли под окном картошку высаживать.

Нет, серьёзно, мне кажется, вообще не важно, насколько хорошая ты мама (хозяйка, женщина, нужное подчеркнуть), на просторах человеческих мнений обязательно найдётся такое, которое поставит тебя на место, чтобы не зазнавалась. И нет, я не спорю, нашим родителям и правда было тяжелее, но, блин, сейчас же совсем другая жизнь! Что за привычка всё сравнивать?

Раз уж мы играем в обесценивание, то никому из нас утром копья для охоты камнем не точить и ковёр на прялке не прясть. И что-то я ещё ни разу, гуляя по Верхнему озеру, не видела женщин в белом, стирающих простыни и презрительно цокающих при виде меня, счастливой обладательницы водопровода.

Мы все живём во времена бытового расслабона, у всех есть интернет, но почему-то именно мамам и особенно молодым должно быть стыдно за свою усталость и нытьё. А если ты используешь соцсети не для того, чтобы постить рецептики, стишки-потешки для малыша и всё подряд с «Бесплатного Калининграда», то вообще непонятно, что ты за мать такая и кого вырастишь.

Да, нашим мамам было тяжелее. У них не было гугла. И слава богу! Ведь сейчас в потоке информации попробуй определись, чем кормить, во что одевать, что смотреть (а лучше не смотреть, ведь «Ну, погоди!» — это про педофилию), какие лекарства — яд и каким цыганам лучше не доверять ребёнка. Я уже молчу про все эти синие киты, интернет-маньяков и репера Фейса (если Ваня однажды подойдёт и скажет, что он роняет Запад, то мне придётся пожертвовать всеми педагогическими предписаниями и уронить его самооценку). Нынешним мамам и папам нужно постоянно быть начеку, чтобы уберечь детей от всякого гнилья, тогда как раньше родитель был абсолютным авторитетом (сразу после Сталина) и ослушаться его — сродни мазохизму.

К чему это всё я. Быть мамой — не так просто и безоблачно, как пишут об этом информационные стенды в женской консультации. И этот факт не зависит от времени. И я бесконечно благодарна своим родителям за потраченные на нас (ТРОИХ) силы и нервы. А вы?