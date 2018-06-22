Почему ваши мужчины такие немодные? Какой увидели Россию студенты из Ирака

Они забавно говорят по-русски и очень много улыбаются. Это студенты из Ирака, Кувейта, Сирии и Судана, которые приехали учить русский язык в Ярославль. Все они впервые в России. Но уже успели составить своё мнение о нашей стране. Чем их удивил наш город, какие русские слова оказались слишком трудными, и как они реагируют, когда их называют террористами — в интервью 76.ru. Иногда русские думают, что мы террористы Мустафе 20 лет. Он два года назад приехал в Ярославль из Ирака, чтобы выучить русский язык и поступить в медицинский университет. Выглядит модно — с укладкой на голове, телефоном в руках. Мустафа мечтает стать пластическим хирургом и уехать работать в Дубаи. Русский язык ему нужен, потому что в Дубаи много русских, с которыми он хочет работать.

Мустафа говорит по-русски уже очень хорошо. Он два года учит язык

— Когда в Ярославле праздновали День города, на улице Кирова нас один мужчина позвал. Спросил, не арабы ли мы? Арабы. Узнав это, сказал, что мы террористы, — рассказывает Мустафа. — Его друг извинился потом за эти его пьяные слова.

Ребятам всего по 20 лет. Они хотят стать докторами

Что понравилось из русской кухни? — Вкусные блины ели, когда была Масленица. А ещё борщ и «селёдка под шубой». Какое слово было сложно выговорить и запомнить? — «Распространяются». Мы тогда курс по биологии изучали. Я не мог это сказать.

Студенты записывают свои имена

Где ваши мужчины? Везде работают только женщины Каррару 24. Он приехал из города Насирия, где работал журналистом. А теперь хочет пойти учиться на дизайн и графику, чтобы научиться качественно монтировать видео. В Ярославле он всего два месяца учит русский язык.

Каррар хочет изучать компьютерный дизайн. В родной стране работал журналистом

Что тебе запомнилось больше всего в Ярославле? — У вас всюду женщины. В автобусе, магазине, банке. Где ваши мужчины? Они вообще работают? — удивляется Каррар. — А город ваш люблю. И полицию. И люди у вас общительные. Но только те, которые тебя знают.

Какое слово было самым трудным? — Такого нет. Мне сложно вообще от того, что у вас много длинных слов.

Какая русская еда понравилась? — Я её ещё не пробовал, боюсь. Мне проще «Макдональдс» из Америки или шаурму из Турции есть.

Ваш хлеб я не емАлагер приехал в Ярославль из Судана. Ему 27 лет, и он уже пять месяцев учит язык, чтобы поступить в технический университет.

Алагер изучал машиностроение в Судане. Хочет работать в России

— Сложно было первые два месяца, а сейчас я уже умею читать, — рассказывает Алагер.

Что понравилось из русской кухни? — Мне понравился борщ, который мне готовил русский друг. А вот хлеб ваш не ем, пеку свой по-судански.

Как тебе русские девушки? — Они красивые и у них разный характер. Сложный характер. Здесь девушки более свободны.

Какое слово было самым трудным?

— Достопримечательности.

Хлеб с мясом внутри в воду кидают — это вкусно Абдаллаху 32 года. Он прилетел из Кувейта с большими планами — собирается стать бизнесменом в России. Мечтает открыть или магазин одежды, или ресторан. В Ярославле он живёт уже полгода.

Абдалаху очень понравилась русская кухня

— Мне не понравились снег и сильный ветер зимой. А в солнечные дни у вас слишком жарко и душно, — говорит Абдалах. — Ещё у меня аллергия на пух с деревьев.

Какая еда тебе понравилась? — Мне нравится всё! — хлопает себя по животу и смеётся. — Я ел окрошку — вкусно. А ещё хлеб и внутри мясо, в горячую воду кидают. — Пельмени? — Да! И каша понравилась. Какое слово было самым сложным? — «Чувствовать» и «участвовать». А ещё «отец» и «птица» путаю. Волга — это нечто! Две сестры Сара и Хале приехали из Багдада. Саре 27, а Хале 20. Они учат русский язык, чтобы потом выучиться на врачей. Хале мечтает стать нейрохирургом в Ираке.

Сёстры Хале и Сара

— Ваша Волга — это так красиво! И церковь понравилась, — делится Хале. — На входе в музей мы познакомились с женщинами из Санкт-Петербурга, теперь хочу и туда.

Как вам наша погода? — Мы приехали зимой, в апреле. Было холодно, — говорит Сара. А потом смеётся над собой, узнав, что апрель — это не зима.

Девушки очень общительные и современные. Обе с «айфонами».

— У нас лето длится восемь месяцев, а весна и осень — всего по одному. Но у вас тоже очень жарко, когда выходит солнце.

— Хотелось ли вам снять хиджаб? Ведь девушки в Ярославле вокруг ходят раздетые. — Нет, я люблю хиджаб, хоть он и на ветру летает — так было, когда мы были на звоннице в монастыре — говорит Хале. — А девушки у вас красивые. Парни — нет. Немодные.