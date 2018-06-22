Юлия Савичева попросила у мамы прощения в день ее рождения

Сегодня мама Юлии Савичевой отмечает день рождения. В честь праздника Юлия выложила в свой микроблог архивный снимок, на котором позирует вместе с родительницей. Юлия трогательно обратилась к маме и попросила у нее прощения за то, что в подростковом возрасте часто ссорилась с родительницей.

«Все проходят период конфликтов, споров и непонимания с родителями. Особенно в подростковом возрасте. И именно в этот день, в день рождения моей мамы, я хочу извиниться за все слова, которые ненароком, вгорячах, говорила родителям, за то, что в какой-то момент не верила их словам, что была резкой. После появления Ани многое становится понятным, а особенно ощущение переживания за семью, за будущее собственного ребенка. Мама, я хочу чтобы ты была счастлива, чтобы ты не болела. Ты у меня такая молодая, интеллигентная, энергичная и красивая! Постараюсь не расстраивать тебя по пустякам. Я всегда рядом. Ты самая лучшая для меня. Я тебя очень люблю. С Днем Рождения! » — написала Савичева.

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Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что Юлия очень похожа на свою маму. Напомним, что Савичева и сама не так давно обрела счастье материнства и родила первенца. Сейчас певица большую часть времени проводит с ребенком, но планирует вернуться к работе.