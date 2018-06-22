Люди, выжившие на необитаемом острове

Сюжет про выживание на необитаемом острове популярен в литературе и кинематографе. Между тем, были люди, которые на самом деле вынуждены были выживать в подобных условиях.

1. Александр Селькирк был штурманом галеры «Пять портов». Он был настолько неприятным человеком, что его в 1704 году высадила на острове в районе Чили. Александр провёл в одиночестве более 4 лет. В 1709 году его спасли соотечественники.

2. В сентябре 1921 году к острову Врангеля отправилась экспедиция. На судне была женщина, инуитка Aдa Блэкджeк. Все члены экспедиции, кроме Ады, погибли, она осталась на ледяном острове в компании корабельного кота. Женщину и кота нашли через полтора года.

3. В 1847 году российское судно следовало на Аляску. Дворянин Сергей Лисицын был в числе путешественников, но после ссоры с капитаном оказался в одиночестве на берегу Охотского моря. Спустя 7 месяцев Лисицына обнаружило русское военное судно.

4. Джеральд Кингсленд и Люси Ирвин в 1982 году по доброй воле отправились на остров между Новой Гвинеей и Австралией. Британский журналист Кингсленд решил поставить эксперимент: он намеревался прожить год вдали от цивилизации. Партнершу Люси Ирвин он нашёл с помощью объявления в газете. На острове выяснилось, что Кингсленд и Ирвин настолько различаются характерами, что существовать рядом просто не могут. В 1982 году, спустя 2 месяца после начала, эксперимент закончился.