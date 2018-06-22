Ещё
Люди, выжившие на необитаемом острове
Далее:
Читайте также:
Ещё

Люди, выжившие на необитаемом острове 

Рамблер 1 час назад
Сюжет про выживание на необитаемом острове популярен в литературе и кинематографе. Между тем, были люди, которые на самом деле вынуждены были выживать в подобных условиях.
1. Александр Селькирк был штурманом галеры «Пять портов». Он был настолько неприятным человеком, что его в 1704 году высадила на острове в районе Чили. Александр провёл в одиночестве более 4 лет. В 1709 году его спасли соотечественники.
2. В сентябре 1921 году к острову Врангеля отправилась экспедиция. На судне была женщина, инуитка Aдa Блэкджeк. Все члены экспедиции, кроме Ады, погибли, она осталась на ледяном острове в компании корабельного кота. Женщину и кота нашли через полтора года.
3. В 1847 году российское судно следовало на Аляску. Дворянин Сергей Лисицын был в числе путешественников, но после ссоры с капитаном оказался в одиночестве на берегу Охотского моря. Спустя 7 месяцев Лисицына обнаружило русское военное судно.
4. Джеральд Кингсленд и Люси Ирвин в 1982 году по доброй воле отправились на остров между Новой Гвинеей и Австралией. Британский журналист Кингсленд решил поставить эксперимент: он намеревался прожить год вдали от цивилизации. Партнершу Люси Ирвин он нашёл с помощью объявления в газете. На острове выяснилось, что Кингсленд и Ирвин настолько различаются характерами, что существовать рядом просто не могут. В 1982 году, спустя 2 месяца после начала, эксперимент закончился.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Элла Харпер: судьба «девочки-верблюда»22
В чем была ошибка палача Емельяна Пугачева3
Пляжные фото сзади разрывают соцсети59
Кто на самом деле был на Луне первым23
Жуткие племена, в существование которых верили
Видео
04:48
В США нашли «зародыш» снежного человека
Безумный мир
05:29
Как на самом деле устроены наручники
Вещи
01:06
Схватка акулы-молота с тарпоном попала на видео
Безумный мир
10:53
Люди, выжившие на необитаемом острове
Люди
05:53
Достопримечательности, выдуманные для туристов
Места
00:32
Огромное бревно на дороге оказалось живым
Безумный мир
13:32
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли
Истории
10:56
Жуткие племена, в существование которых верили
Истории Безумный мир
02:53
На Гавайях вулкан извергается драгоценными камнями
Безумный мир
10:14
Секретное супероружие Гитлера
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение