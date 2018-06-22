Как делать бизнес и все успевать — 5 советов от Екатерины Доманьковой

Основательница BeautyHack Екатерина Доманькова — о том, как перестать зависеть от стереотипов и отпустить свои страхи, как быть искренним и найти баланс между работой и остальными сферами жизни — в интервью порталу «Про бизнес».

Совет № 1 — не зависеть от гендерных стереотипов в обществе

Если человек талантлив, если он может сделать проект, пусть и на заимствованные деньги — это заслуживает уважения. Ведь нужно иметь смелость взять деньги у папы, чтобы его потом не расстроить. Нужно иметь смелость, чтобы взять деньги у мужа, и чтобы он потом всю жизнь не потакал тебя этими деньгами, если что-то пойдет не так.

Совет №2 — научиться делегировать

В какой-то момент поняла, что если не дам людям действовать самостоятельно, без моего контроля в каждой точке, то люди не смогут реализоваться. Плюс, когда ты все контролируешь, то и на тебе вся ответственность лежит за все косяки Совет №3 — быть искренним

Искренность сейчас — это самый дорогой товар. И с развитием технологий, онлайн-каналов, люди, думаю, все больше будут испытывать дефицит в абсолютно простых категориях — доброте, искренности, понимании, дружбе. В это, прежде всего, надо инвестировать свое время, свою активность. Совет №4 — найти баланс между бизнесом и остальными сферами жизни

Наверное, стоит просто принять свое несовершенство и отдавать себе отчет, что если ты провел 2 дополнительных часа на работе, то эти же 2 часа ты не уделил своей семье. Если тебя это слишком сильно тревожит, то, может быть, тебе не надо так жить, не надо заниматься своим проектом. Но если ты хочешь реализовать себя в разных cферах, то надо учиться проводить время качественно. Если я пришла в офис, то не сижу часами во ВКонтакте, а делаю то, что должна сделать. Совет №5 — отпустить свои страхи

Когда человек несчастен, он не всегда понимает, что хочет по-другому. Некоторые даже не представляют, как это — дать себе волю и поменять что-то, чтобы быть счастливым. Дать себе шанс — это большое благо и даже большой талант какой-то. Когда я поняла, что или счастье, или это не я — а какое-то другое существование… Когда ты для себя принимаешь решение быть счастливым, тебе начинает фартить. Когда ты идешь по этому пути, что-то тебе помогает. Не знаю, Бог, Вселенная — кто во что верит. Полное интервью можно прочитать здесь.