«Прикинь, у тебя гарем. Хочешь одну, хочешь оргию». Ради эксперимента в Telegram парень встречается с 5 девушками разом

Как‐то раз два друга Антон и Андрей размышляли, как хорошо было бы завести гарем. До восточных шейхов парням далеко, но идею они решили опробовать на практике и затеяли «эксперимент».

Сейчас 22-летний Антон встречается с пятью девушками одновременно. Они готовят, убирают, занимаются с ним сексом и спортом — и не знают о конкурентках. Не догадываются дамы и о том, что отношения с ними Антон и Андрей откровенно описывают в Telegram-канале «Пятачок».

Эксперимент рассчитан на три месяца и длится с апреля. За это время канал с историями от «одной наглой скотины» стали читать почти 10,5 тысячи человек. О своих похождениях Антон говорит без смущения — даже если его раскроют и девушки узнают правду, проблем парень не предвидит. В откровенном интервью «360» Антон рассказывает, как жонглирует подругами и при этом не сгорает от стыда.

— Ты правда встречаешься сразу с несколькими девушками или есть доля выдумки?

Мне достаточно одной девушки. Я не изменял своим девушкам до эксперимента и изменять не планирую. Для меня это экспериментальная фальшь

— Правда. Встречаюсь с пятью девушками, но в канале, а точнее, в рассказах, есть доля выдумки. Конечный итог, естественно, известен только нам с Андреем (совладельцем канала — прим. «360»), а где-то и только мне. В некоторых моментах я приукрашиваю, в некоторых недоговариваю. Бывает такое, что вообще лень что-то рассказывать. И забавно, что про некоторые абсолютно правдивые моменты пишут «выглядит как полное вранье», а в натянутых за уши — «ух, нифига себе». Но в основном по правде прохожусь, то есть наигрывать могу нюансы чисто для аудитории.

— Что было сначала — идея о канале или образ жизни?

— Идея о канале, как ни странно. Все спонтанно: зависали с Андреем, [предложил] — давай еще один канал в Telegram (у нас уже были каналы, реально стало скучно). Только [надо] инновационно-топовую идею, чтобы и самим интересно было, и людей разрывало. Так что на эти эксперименты я пошел ради проекта. Да ведь интересно же, каково это, согласитесь?

— Как вышло, что девушек именно пять? Почему не три, не шесть. Почему столько?

— Сидели, рассуждали за гарем. Мои слова формата: «Прикинь, вот у тебя гарем из пяти-шести баб, живешь на острове, ничего от жизни не надо. Солнце, океан, они изысками кулинарными балуют, а вечером собой балуют — хочешь одну, хочешь троих, хочешь оргия. Захотел — сгонял до материка и еще одну привез. Никто не ссорится, все счастливы друг с другом». Андрюха такой: «Смог бы с 10 повстречаться?». Я: «Если только за пару дней новых перетрахать, но неинтересно. Если встречаться, то несколько, можно трех». Он такой: «Давай пять, средняя цифра». Я: «Да, давай», он: «И делаем канал в Telegram». Вспышка, оба загорелись и начали накидывать идеи для развлечений.

Источник фото: Telegram-канал «Пятачок»

— Ты с кем-то встречался в период, когда придумал эксперимент?

— Да, встречались с Настей несколько месяцев, с конца осени 2017-го мы вместе.

— Ведь встречаться с пятью наверняка сложно. Как ты придумываешь легенды для девушек?

— Я официально безработный, работаю на себя. Сижу либо дома у себя, либо у родителей, либо с кем-то из корешей. Обычно с Андреем, но вот летом он по работе в область уезжает и приезжает раз в неделю примерно. И я всегда «работаю за ноутбуком», а вечером «тренируюсь». А так как безработные моего типажа (официально неработающие, но зарабатывающие) могут сидеть за ноутом по 16 часов, а могут неделю не сидеть — для большинства я всегда «занят», вот и вся легенда.

— Имена не путаешь?

— Имена всех знаю, сначала путался, потом свыкся, привычка. Тем более я почти всегда обращаюсь формата «ну что, пусси» или «малышка» — такое доступное для понимания, не по имени. И не путаюсь, соответственно.

— А твои девушки знают друг о друге?

— Нет, конечно, в этом и суть, чтобы измены для них не было. Но некоторые знают, что есть, например, «знакомая с зала, треним вместе» или «с универа перваш, помогал ей по учебе». Еще раз: основная суть, что у меня отношения с пятью девушками, но никто из них не вкуривает, что у меня есть кто-то кроме нее.

— Не чувствуют подвох?

— Чувствуют, думаю, что «что-то не то». Но тут вопрос доверия. Я вот более жестко отношусь: чувствую что-то не то и пока до последнего не буду убежден, что нет фигни левой, не успокоюсь. А эти доверяют. Вот взяли бы прямо телефон, переписка в Telegram, WhatsApp — и «я готов», до свидания. А они только разговоры — «покажи». Я мажусь: «Без проблем, но мое положительное отношение к тебе за такое кончится. На, смотри». Поэтому не доходит до крайностей. Косяки были, выходил сухим.

Формат отношений прост. С одной у нас регулярный хороший секс, совместный спорт, она часто остается у меня. Другая примерно то же самое, но чуть пореже. Третья — как основная девушка, с которой мы в любое время можем выбраться на улицу, ибо она живет недалеко от родителей, и на значимых мероприятиях — она со мной. И так далее

— Как тебе удается уделять внимание каждой?

— Как я успеваю со всеми встречаться: ночую с одной, она днем уезжает по делам, и я зову другую. Она готовит, секс. Вечером приезжает третья, убирает, остается на ночь. С четвертой на следующей день идем обедать, потом я еду к ней и остаюсь на ночь. Для остальных я «с Андрюхой» или «у родителей сегодня».

На следующей день четвертой говорю: «С утра надо по делам». Еду утром к себе, ложусь спать и зову пятую «на завтрак», чтобы приехала и приготовила. И так далее. Бывает, что по несколько дней никого не вижу и только с одной могу выйти перекусить. Короче, как-то так.

— Не дорого ли выходят пять девушек?

— Относительно нет. Я любитель кушать не дома, а девочки особо много не едят. Ну, на 400-600 рублей больше выходит, если просто перекусить. Если прям ужинать капитально, то около 1200-1500 за раз. Цветы дарю редко, в основном это какая-то мишура типа парфюма, что-то из шмоток, когда сам еду в магазин. Короче, заменяю регулярные недорогие цветы редкими «свободными» подарками. Кофточка, подвесочка, парфюм, оплата абонемента в зал, заказ пиццы и роллов на вечер.

Если прямо цифры нужны, то тысяч 70 улетело «лишних» за время эксперимента, то есть около 35 тысяч в месяц на всех. Получается, что в среднем по семь тысяч на каждую. Но это скорее на одну могу условно три-пять тысяч, на другую девять.

Девочки иногда сами могут заплатить, если я без налички (а я всегда без нее), а карты не принимают. Причем без разговоров типа «как так»: знают, что все равно вернутся эти бабки. Ну и так мелочь, продукты завезут, тоже подарят что-то. В общем, по бабкам все нормально, в адекватных масштабах. Как на обычную девушку, только где-то умножить на 3,5 раза.

— Все твои девушки живут в одном городе? Как исключаешь их случайные встречи?

— Да, все в одном городе, но с разных районов. Исключаю так, что практически не выбираюсь вместе в общественные места в тот момент, когда другие могут это спалить. Вечером едем кушать туда, где остальных четырех явно не будет: одна дома, вторая дома, третья у подруги, четвертая на тренировке. Да и с чего им где-то шастать в 9-10 вечера? А если выбираюсь, то как-то заранее спрашиваю, «куда по планам».

— А если выяснится, что девушка тоже встречается параллельно с несколькими парнями? Расстанетесь?

— Да, отношения с ней я закончу. Я ужасный собственник и то, что мое — строго мое и ничье больше. Бешусь, например, когда пробуют мою еду. Свое ешь.

Источник фото: Telegram-канал «Пятачок»

— Чем ты оправдываешь свое поведение? Или считаешь, что девушки сами виноваты, раз доверились?

— Не существует правых и виноватых, все относительно в рамках мировоззрения, норм права и социального окружения. Некоторые племена до сих пор едят людей и дефлорируют дочерей самостоятельно.

Не считаю это нормальным. Это только эксперимент. Кроме шуток, любимой женщине я не изменял даже в мыслях и изменять не буду. Осталось только найти, либо воссоединиться (многозначительно улыбается).

— Сколько из твоих девушек однолюбы и уверены, что ты только с ними, а сколько допускают существование «соперниц» и нормально к этом относятся?

— Три точно уверены, две подозревают — точнее, могут предполагать. Та же Настя (основная девушка, напомню) была уверена и прямо в лицо мне сказала, что я не был бы способен даже с тремя. Что ж, не буду огорчать.

— Наверное, невозможно относиться ко всем девушкам одинаково, или у тебя получается?

— В целом отношусь ко всем одинаково. Естественно, с кем-то меньше матерюсь, с кем-то обсуждаю осознанные сновидения, с кем-то больше смеемся и стебем все, что только можно. Кайф в том, что они разного типажа. Одна домосед, другая скромный позитив, третья лидер, четвертая средняк и пятая просто оптимальность всего, но в возрасте.

Конечно, есть свои [фавориты]: Алиса и Вика, наверное.

— Как тебе удается не привязываться к кому-то из них сильнее за время отношений?

— Отношусь к этому как к эксперименту. Привязываюсь иногда, но отпускает. Есть же другие, и все нравятся. Кто-то может цепануть заново простой фразой формата «хотела бы я с тобой завести собаку», а кто-то оттолкнуть просто тем, что сказал ненужную вещь, не подумав.

— Такая система отношений может существовать вне рамок эксперимента? Или все же моногамные отношения проще и удобнее?

— Моногамные не проще, но удобнее, честнее и культурнее. Еще же детей воспитывать.

Не проще, потому что когда ты один на один, надо идти на уступки, находить компромиссы, считаться со мнением. А тут даже на предложение о времяпровождении «пошли с крыши с веревкой прыгнем в тандеме» одна скажет: «Ты что, дурак? Никогда!», другая: «Бомбезная идея, дай номер организаторов, запишу нас на воскресенье». И что, с крыши теперь не прыгать, если хочется?

— Как твои друзья относятся к такому образу личной жизни и к тому, что ты все описываешь в канале? Больше тех, кто одобряет или, наоборот, осуждает?

— Спрашивают: «правда или выдумываешь? Да выдумываешь, понятно». А я смеюсь. Относятся с интересом, типа «интересная штука». Некоторые говорят: «Ну так, для извращенцев почитать и помастурбировать на фото и рассказы», а спустя время просят напомнить ссылку и «почитать, что там нового». Так что с интересом относятся, без деления на поддержку и осуждение.

— Ты не боишься разоблачения?

— Будет неудобненько, конечно. Представил еще разоблачение в соцсетях формата «Ищутся остальные двое-трое-четверо пострадавших» (улыбается).

Источник фото: Telegram-канал «Пятачок»

— А если какая-либо девушка увидит Telegram-канал и напишет об этом, например, в соцсетях? Готов к публичной критике и скандалам?

— Теоретически может увидеть, практически сомневаюсь. Скорее, может увидеть не девушка, а ее более прогрессивная подруга/брат/сестра и так далее. Сомневаюсь, что будет прям масштаб скандала и публичной критики, но было бы интересно посмотреть на реакцию каждой, кто прочитает инфу о себе, обо мне и о четырех.

В целом пофиг. Я спокойно скажу: «Ну да, дальше что? Пока» и даже париться не буду, не покраснею и ком в горле не встанет. Прям совсем, честно. Более того, я уверен, что найдется как минимум одна, которая простит и захочет продолжить.

— Чувствуешь ли ты вину или стыд перед девушками, которых обманываешь?

— Да, конечно, я не совсем идиот. Тоже немного жалко самую мелкую и пока еще невинную, жалко Настю. Но, как учил Андрей: жалость от слова жало, а вы любите, когда вас жалят? Стыд не чувствую, мне практически пофиг, только чутка жалко некоторых иногда, но не более. Это просто эксперимент. Типа «ничего личного».

Поэтому в формате жизни я категорически не поддерживаю полигамные отношения ни со стороны мужчин, ни со стороны женщин особенно. Разрывает от обратной связи, когда девушка пишет: «У меня муж, ребенок и пять любовников, и я так хочу, и никаких каналов об этом не веду». Явно проблемы с головой и не ранжирует человек, что к чему вообще.

— Проект был изначально рассчитан на три месяца. Что будешь делать, когда это время пройдет? Продолжишь встречаться с кем-то из девушек или расстанешься со всеми?

— Самый частый вопрос в обратке. Скорее всего, расстанусь с Настей, Юлей и Катей. Останусь с рыжиком (Викой) и Алисой формата секс-фри. Может быть, расскажу каждой из них, что есть подружка с характерным продолжением, может, нет. Но отношения как сейчас — нет, большинство уйдут точно.