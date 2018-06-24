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Тест: в какой стране ты должна жить со своим темпераментом
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Тест: в какой стране ты должна жить со своим темпераментом 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Часто задумываешься, в той ли стране ты родилась, потому что сходишь с ума по французским фильмам, или гадаешь, кем была в прошлой жизни, потому что чувствуешь, что кровь кипит каждый раз, когда тебе что-то не нравится? Пройди наш тест и узнай, в какой стране ты будешь чувствовать себя как дома.
Все мы в той или иной степени больше расположены к какой-то определенной национальности, менталитету, культуре. Ты можешь быть до седьмого колена русской, но испытывать невероятные эмоции при общении со страстными французами или горячими испанцами. А по отношению к другим народам ты, напротив, можешь испытываешь антипатию.
Представь, что границ больше не существует, и ты можешь переместиться в любую страну, какую только захочешь. Наш тест поможет лучше понять твои предпочтения и определить, в какой точке мира ты будешь чувствовать себя наиболее счастливой.
Теперь ты знаешь, в каком уголке Земли тебе будет хорошо и уютно. Мы надеемся, что фрагмент из фильма «Ешь, молись, люби» в ролике ниже, вдохновит тебя на смелые поступки! Например, отправится в путешествие по миру, которое поможет открыть новые горизонты и познать себя, как это сделала Лиз Гилберт.
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Текст: Ольга Бехтольт
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
Видео: Сцена из к/ф «Ешь, молись, люби»
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