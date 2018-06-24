Мужчина перестал стареть после клинической смерти

Вячеслав Климов совсем не выглядит на свои 55 — ни морщин, ни усталости, ни прочих признаков надвигающейся старости. Он активно занимается спортом и не чувствует старения. Впрочем, так и есть на самом деле: в 15 лет Вячеслав попал в аварию и после клинической смерти буквально перестал стареть.

В той аварии Вячеслав выжил чудом. Он полгода провел на больничной койке, 70% его тела было обожжено. Пересадки кожи шли одна за другой и во время очередной операции врачи констатировали клиническую смерть. Через 4 минуты Климова удалось реанимировать. Долгое время Вячеслав не чувствовал никаких последствий той аварии. А затем заметил, что выглядит гораздо моложе друзей, да и чувствует себя лучше.

Климов обратился в НИИ геронтологии и НИИ биофизики клетки. Ученые подтвердили: естественный процесс старения мужчины серьезно замедлен — они допускают, что клиническая смерть каким-то образом усилила регенерацию организма и теперь Климов отстает от сверстников примерно на 20 лет. Повезло, ничего не скажешь.