Ещё
Ее трехлетний сын снял штаны и сделал это в «Тако Белл». Что последовало за этим — развеселило всех вокруг!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ее трехлетний сын снял штаны и сделал это в «Тако Белл». Что последовало за этим — развеселило всех вокруг! 

Карельские вести 5 часов назад
Фото: Карельские вести
У моего трехлетнего сына все еще были проблемы с приучением к горшку, и я с этим постоянно боролась. Однажды мы заехали в «Тако Белл» чтобы перекусить. В кафе была куча народа.
Наслаждаясь моим тако, я почувствовала какой-то странный запах, поэтому, конечно, я проверила мою семимесячную дочь, но она была чистой. Я поняла, что Мэтт не просил меня помочь ему сходить на горшок, так что я спросила его, не он ли это, но он сказал: «Нет».
Я подумала: «Господи, ребенок попал в такую ситуацию, а у меня не было никакой одежды с собой». Тогда я сказала: «Мэтт, ты уверен, что у тебя не случилось „аварии“? »
«Нет», — ответил он.
Я просто была уверенна, что он обманывает меня, потому что запах становился все сильнее и сильнее. Поэтому, я спросила еще раз: «Мэтт, с тобой случилась неприятность?»
Мэтт вскочил, дернул вниз его штаны, наклонился и заорал: «СМОТРИ, МАМА, Я ПРОСТО ПУКНУЛ!» Около 100 человек чуть не подавились своими тако, а он спокойно натянул штаны и сел, чтобы доесть свою еду, как будто ничего не произошло. Я была в ужасе!
Какой-то пожилой человек заставил меня чувствовать себя немного лучше, когда он подошел и поблагодарил меня за то, что мой сын развеселил его так, что он смеялся, как никогда в жизни! Еще один пожилой джентльмен остановил нас на стоянке, когда мы уже уезжали, наклонился к сыну и сказал: «Не волнуйся, сынок, моя жена все время обвиняет меня в том же в чем и тебя обвинили…но у меня никогда не хватало смелости, сделать так как ты!
Карельские вести: последние новости
Ученые установили связь между искренностью человека и морщинами Новое интервью Ксении Собчак: о «тонком ремешке» Яны Рудковской, пластических операциях и Анджелине Джоли Богатая дама спорит с этим бандитом, который пытался помочь девочке. Его ответ – блестящий!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белая армия: факты, которые способны шокировать203
Как выглядят вещи из онлайн-магазинов на самом деле68
Чем закончился роман Салтыкова-Щедрина и 12-летней102
Мужчина перестал стареть после клинической смерти16
Элла Харпер: судьба «девочки-верблюда»24
Видео
04:48
В США нашли «зародыш» снежного человека
Безумный мир
05:29
Как на самом деле устроены наручники
Вещи
01:06
Схватка акулы-молота с тарпоном попала на видео
Безумный мир
10:53
Люди, выжившие на необитаемом острове
Люди
05:53
Достопримечательности, выдуманные для туристов
Места
00:32
Огромное бревно на дороге оказалось живым
Безумный мир
13:32
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли
Истории
10:56
Жуткие племена, в существование которых верили
Истории Безумный мир
02:53
На Гавайях вулкан извергается драгоценными камнями
Безумный мир
10:14
Секретное супероружие Гитлера
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение