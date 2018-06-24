Ее трехлетний сын снял штаны и сделал это в «Тако Белл». Что последовало за этим — развеселило всех вокруг!

У моего трехлетнего сына все еще были проблемы с приучением к горшку, и я с этим постоянно боролась. Однажды мы заехали в «Тако Белл» чтобы перекусить. В кафе была куча народа.

Наслаждаясь моим тако, я почувствовала какой-то странный запах, поэтому, конечно, я проверила мою семимесячную дочь, но она была чистой. Я поняла, что Мэтт не просил меня помочь ему сходить на горшок, так что я спросила его, не он ли это, но он сказал: «Нет».

Я подумала: «Господи, ребенок попал в такую ситуацию, а у меня не было никакой одежды с собой». Тогда я сказала: «Мэтт, ты уверен, что у тебя не случилось „аварии“? »

«Нет», — ответил он.

Я просто была уверенна, что он обманывает меня, потому что запах становился все сильнее и сильнее. Поэтому, я спросила еще раз: «Мэтт, с тобой случилась неприятность?»

Мэтт вскочил, дернул вниз его штаны, наклонился и заорал: «СМОТРИ, МАМА, Я ПРОСТО ПУКНУЛ!» Около 100 человек чуть не подавились своими тако, а он спокойно натянул штаны и сел, чтобы доесть свою еду, как будто ничего не произошло. Я была в ужасе!

Какой-то пожилой человек заставил меня чувствовать себя немного лучше, когда он подошел и поблагодарил меня за то, что мой сын развеселил его так, что он смеялся, как никогда в жизни! Еще один пожилой джентльмен остановил нас на стоянке, когда мы уже уезжали, наклонился к сыну и сказал: «Не волнуйся, сынок, моя жена все время обвиняет меня в том же в чем и тебя обвинили…но у меня никогда не хватало смелости, сделать так как ты!