Зачем десантники учат разбивают головой бутылки

Крепкие парни в камуфляже и голубых беретах с уханьем бьют бутылки об голову и голыми руками разбивают кирпичи. Картина одновременно и шокирующая, и привычная — это проходят показательные выступления бойцов ВДВ. Остается только поражаться крепости их костей и их способности терпеть боль.

Однако в ходе этого воинственного и шумного действа, когда звучат холостые пулеметные очереди и грозные выкрики, в голове волей-неволей начинает крутиться мысль: «А зачем все это?»

И действительно, в бою умение разбивать бутылку об голову пригодится разве что только в том случае, если десантник пошел в рукопашную, перед этим потеряв, как говорят ветераны, автомат, пистолет, нож, ремень и одежду, а главное, встретив второго такого же идиота.

На самом деле любовь в армии к подобным шоу объяснить очень легко — все эти трюки: разбивание бутылок об голову и кирпичей голыми руками, поедание живых лягушек, показательные приемы рукопашного боя, захваты и обезвреживание часовых, стрельба холостыми из различных видов оружия, создают для мальчишек — будущих призывников — образ десантника, как лихого вояки, который пройдет и огонь, и воду в любую погоду.

“Вообще это все показуха, чтобы все видели суровость и силу русских вояк. Как каратисты на выступлениях ломают доски, так в армии разбивают кирпичи. А у ВДВ это уже стало фишкой, — рассказал прошедший срочную службу в 1-м зенитном ракетном полку ВДВ гвардии рядовой старший стрелок-зенитчик ПЗРК Артур Маковский. — Конечно, учат разбивать именно кирпичи, а бутылки — это уже самодеятельность. Помню случай: рядовой младшего призыва, медик, пошел в самоволку за пивом, и возле магазина его встретили пьяные офицеры нашего полка. Отобрали у него все пиво и разбили ему об голову. Четыре бутылки. Потом пришлось его штопать. Вот такой дисциплинарный момент”.

Существует легенда, что традиция бить бутылки об голову пошла после того, как в самом начале становления ВДВ как рода войск провинившихся солдат в качестве наказания заставляли долгое время стоять на голове, а конкретно — на лбу. Кожа в этом месте дубела, теряла чувствительность и в итоге об голову можно было бить и бутылки. Современные любители такого экстрима поступают проще — они надевают головной убор, чтобы смягчить удар.

Ещё одна байка гласит, что для «фокуса» используют бутылки с треснутым стеклом: с ними либо перед этим поработали со стеклорезом, либо внутрь положили камешек и хорошенько встряхнули.

Важно понимать, что с подобными «экспериментами» надо быть предельно осторожным: можно получить серьезную травму. На Дальнем Востоке был случай, когда солдат на показательных выступлениях за несколько подходов так и не смог разбить бутылку, после чего пошатываясь вернулся в строй, а через пару часов умер в лазарете. Надо помнить, что даже тренированным десантникам во время таких трюков прилично достается, и они часто обращаются в медпункт, где им зашивают лбы.