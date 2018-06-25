Американка перелетела океан, чтобы сказать другу «Ты водишь!»

Американка Джоджина Уилкинсон пролетела четыре тысячи мили в Великобританию, чтобы сообщить другу «Ты водишь!» в интернациональной игре. Сразу после этого девушка полетела обратно, чтобы вернуться на работу. Об этом сообщил The Mirror.

Уилкинсон переоделась садовником, чтобы разыграть своего друга Дрю Макэвона. Она появилась на крестинах его племянницы и осалила. После чего тут же убежала на восьмичасовой рейс обратно. Свой план девушка вынашивала несколько месяцев и даже договорилась с родными Макэвоноа.

Сразу после крещения ребенка фотограф, который должен был запечатлеть семейное событие, обратился к Дрю, чтобы тот попросил садовника уйти из кадра. Ни о чем не догадываясь, молодой человек пошел выполнить просьбу. Вот только вместо садовника оказалась подруга из Штатов, которая осалила его и, заливаясь смехом, убежала.

«Мой брат и сестра планировали это в течение нескольких месяцев с Джорджиной за моей спиной. Они даже встретили ее в аэропорту. Я никогда не чувствовал себя настолько преданным, тем более собственной плотью и кровью. У меня даже не было возможности поговорить с Джорджиной, потому что, согласно правила игры, ты должен осалить и убежать», — поделился потом 31-летний британец.

«Я был в шоке, что она приложила к этой игре столько усилий. Она совершила такой перелет ради этой игры. Теперь моя очередь поймать одного из группы. Это меня не очень радует, но я должен признать, что она блестяще выполнила задание», — добавил Макэвон.

Дрю, Джорджина и еще восемь ребят договорились об этой странной игре в 2014 году в Китае, где познакомились случайно. Их игра напоминает фильм «Ты водишь!» 2018 года, по сюжету которого пятеро друзей с первого класса участвуют в усовершенствованной версии игры в кошки-мышки. Они играют в нее, рискуя собственной шеей, работой и отношениями, чтобы одолеть противника с победоносным криком: «Ты водишь!».

Ранее сообщалось, что британка бросила жениха в день свадьбы из‐за того, что он заранее не оплатил праздничный ужин. Несостоявшееся торжество девушка заменила на вечеринку с родными и друзьями.