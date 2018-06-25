Меланья Павола

Если взять условную шкалу сексуальности и попытаться с ее помощью измерить Меланью, то полученный результат явно превысит все допустимые нормы. Не веришь нам? Тогда взгляни на ее фото. Только предупреждаем: увиденное тебе может сильно понравиться.