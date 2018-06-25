9 советов для улучшения работы мозга и памяти

Если хочешь улучшить работу мозга без использования ноотропов или в сочетании с ними, то у нас есть для тебя 9 замечательных советов, которые помогут добиться этого естественным образом. Некоторые из них могут показаться тебе увлекательными, а некоторые, возможно, ты уже применяешь. В любом случае эти практические советы способны не только развить твой интеллект и память, но и улучшить прочие аспекты жизни.

1. Играй в интеллектуальные игры

Интеллектуальные игры — отличный и увлекательный способ натренировать свой мозг. Наряду с шахматами и шашками, есть множество других настольных игр, которые стимулируют активную мозговую деятельность, развивают внимательность и память. Кстати, чтение книг можно отнести в эту же категорию полезных для ума развлечений.

2. Не пренебрегай физическими упражнениями

Физические упражнения позволят тебе не только держать в тонусе свою мышечную форму, но и снимут стресс, а также повысят мозговую активность. Исследование, проведенное Гарвардской медицинской школой, показало, что физические упражнения способствуют улучшению памяти.

3. Соблюдай здоровый режим сна Ты, наверное, на своем опыте знаешь, что недосып негативно сказывается на твоей работоспособности, тогда как полноценный сон, напротив, помогает улучшить работу мозга и память. Химические процессы, которые происходят в мозге во время сна, способствуют лучшему запоминанию информации. Возможно, ты замечал, как легко на утро вспоминается текст, выученный перед сном. При этом даже 10-минутного сна может хватить, чтобы лучше запомнить информацию, полученную до него. 10 вещей, которые с тобой произойдут, если ты не будешь спать

4. Чаще расслабляйся

Если говорить об эффективной работе мозга, то следует указать и на другое проявление его активности — твои эмоции. Стоит ли говорить, что стресс перегружает твой ум, что приводит к уменьшению его потенциала. Очень трудно сосредоточиться на какой-либо задаче и запомнить что-то важное, когда ты обеспокоен сторонними проблемами. Способов расслабиться и унять стресс много, и мы не раз писали об этом. Указанный двумя пунктами выше совет про физические упражнения можно рассматривать как один из них. Но расслабиться можно и другими способами. Займись тем, что тебя увлекает, но при этом не перегружает твой мозг. Встреться с друзьями ради веселой беседы, включи комедийное шоу или пересмотри любимый фильм. Кому-то в этой ситуации помогает медитация. В любом случае ты лучше знаешь, что подходит тебе больше. Поэтому делай это и не позволяй стрессу накапливаться.

5. Соблюдай диету для укрепления мозга

Еда, которую ты ешь, может оказывать прямое влияние не только на твою фигуру и здоровье, но и на работу мозга. Поэтому мы советуем тебе внимательнее относиться к своему рациону. Для улучшения памяти диетологи советует употреблять рыбу, зелень, авокадо, семена подсолнечника, ягоды и даже красное вино. В случае с последним, как ты сам понимаешь, злоупотреблять не стоит. Не существует прямой связи между выпитым количеством вина за раз и уровнем интеллекта, чтобы тебе ни говорили твои друзья на алкогольной ярмарке.

6. Избегай многозадачности

Умение выполнять несколько дел одновременно очень полезно, но способно привести к возникновению стресса. Многозадачность должна быть вынужденной мерой, но не тем, что ты практикуешь ежедневно. Вместо этого старайся концентрировать внимание и энергию на одной задаче, чтобы справиться с ней максимально эффективно. Так ты обеспечишь качественное выполнение работы и снизишь вероятность появления стресса. 7 причин, почему у тебя плохая память

7. Обучись новому навыку или языку

Изучение нового навыка является хорошей идеей по многим причинам. Это полезный способ отвлечься от рутинных проблем, отличный шанс повысить свой профессионализм, познакомиться с новыми людьми и, что самое важное в контексте статьи, прекрасная возможность развить свои умственные способности. Это же касается и изучения иностранного языка. Данное занятие является хорошей тренировкой памяти, а знание дополнительного языка станет жирным плюсом в твоем резюме. Тем более что возможностей сейчас для этого много: множество курсов и роликов на YouTube готовы удовлетворить любое твое начинание. Как наиболее эффективно осваивать навыки

8. Практикуй периодическое голодание

Не пугайся: никто не заставляет тебя отказываться от еды полностью. Тут речь идет о временном снижении потребляемой пищи — что-то вроде поста, но не из религиозных побуждений, а с целью стимуляции мозговой активности. Учеными доказано, что биологический стресс, вызванный прерывистым голоданием и ограниченной калорийностью, помогает защитить нейроны и замедляет возрастное снижение когнитивных способностей.

9. Следи за здоровьем и своим пищеварением

Твой желудочно-кишечный тракт и мозг настолько связаны между собой, что нарушение пищеварения может повлечь за собой негативные последствия для умственной деятельности. Проблема в том, что бактерии, которые скапливаются в кишечнике, имеют свойство распространяться по всему организму. А раз так, то забота о пищеварении и здоровье в целом благотворно влияет на работу всех органов, в том числе и мозга, а также положительно сказывается на памяти.