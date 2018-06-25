Михаил Державин и Роксана Бабаян. Право на чудо

Почему одни браки рано или поздно распадаются, а другие растягиваются на целую жизнь? Понятно, что однозначного ответа на этот вопрос не существует, у каждого, кого ни спроси, существует собственный, испытанный на своём опыте вариант. Имеется таковой и у российской звезды — актрисы, певицы и просто красавицы Роксаны Бабаян , которая, хотя ещё и не вполне оправилась после утраты любимого человека, всё-таки находит в себе силы иногда общаться с журналистами… Любовь, семья, стабильность отношений. В том, что существует способ даже в трудных условиях сохранить простое человеческое счастье, Роксана не сомневается. Задаёт вопрос: «Почему у одних людей комнатные цветы растут, а у других ломаются?» И сама же отвечает: «Чтобы растение жило, за ним надо ухаживать: поливать, удобрять, нужно с ним разговаривать… И главное — ни в коем случае нельзя пытаться перевоспитать человека. Чтобы между двумя людьми царило согласие, надо иногда идти на компромиссы, в других ситуациях относиться к происходящему с долей юмора и постоянно заботиться о том, кто тебе дорог». В её семье всё обстояло именно так, и, наверное, поэтому за «мгновение до конца любви» она записала песню «Неспокойно душе, и в глазах меркнет весь белый свет от твоих слов прощания. За тобой, где бы ни был, пойду, ты оставь мне лишь след, я на грани отчаяния». В каждом слове — надрыв. Но боль небеспросветна. Потому что настоящая любовь остаётся жить в нашем мире, даже когда уходит тот, на кого она снизошла. Любовь вечна. Поэтому сегодня, перед Днём Петра и Февронии, «Аист на крыше» рассказывает об одном из её удивительных воплощений — союзе Михаила Державина и Роксаны Бабаян.

«Бог правильно разложил пасьянс, который раньше был неверно собран»

Мих Мих — так называли его знакомые — был… Нет! Не хочу и не стану употреблять глагол в прошедшем времени! И на могилу к нему точно никогда не пойду. Так проще вспоминать, как мы в последний раз устроились на красно-кирпичной веранде ближайшего к его дому ресторанчика. Брызгал мелкий, успокаивающе шуршащий дождь. Из прикрепленных где-то под потолком динамиков ненавязчиво проливалась музыка. Мы пили «Липтон» с лимоном. Он молчал, думал о чём-то своём. Смотрел куда-то в лишь ему одному ведомую даль. Было видно, что Мих Мих отдыхает, зная: сегодня мы встретились не для интервью, «обязательных» журналистских вопросов не будет. Можно расслабиться, поболтать о том, о сём. А говорить ему хотелось только о ней… — Роксаночка удивительная женщина. А как она изумительно готовит! Когда говорит: «Кушай, дорогой», — всегда ем. Правда, Рокси может этим же вечером сказать: «Что-то ты поправился, Мишенька, надо бы тебе похудеть»… И я снова соглашаюсь — прошу принести ещё её фирменного мяса с овощами. Я же с ней никогда не спорю, потому что она всегда права. Она же очень умная. Вы много знаете женщин с четырьмя высшими образованиями? А у неё их именно столько. Конечно, спокойной и безоблачной назвать нашу совместную семейную жизнь нельзя, я ведь очень импульсивный. То есть могу, конечно, прикинуться вальяжным и медлительным тугодумом, но ведь от природы не уйдешь… Роксаночка вообще человек уникальный. Во всех отношениях. Вот смотрите: я ведь не один раз был женат, а она сумела наладить правильные отношения со всем моим «табором». Слышали бы вы, какой у нас стоит за столом хохот, когда вместе отмечаем праздники. Мы все как одна большая семья: я, Роксана, моя дочь Машка, ее муж Петр, мой старший внук Петя и младший Пашка, моя сестра Таня и её сын, брат Роксаны Юрий со всем семейством. Причём это далеко не весь клан. Мы ведь поддерживаем добрые отношения с нашими бывшими женами и мужьями, и это, мне кажется, возможно, потому что хотя, когда мы встретились, оба были в браке, но наша любовь никому не испортила жизнь. Те, с кем мы расстались, довольно быстро нашли своё счастье. А с нами просто не могло случиться по-иному. Видимо, в тот момент Бог решил: пора этим двоим встретиться –и правильно разложил пасьянс, который раньше был неверно собран. Нет, кто бы что ни говорил, а я не представляю своей жизни без Роксаночки, буду любить до своего последнего вздоха…

«Жизнь обмануть нельзя»

Когда не стало Державина, даже прожжённые журналисты не решались набрать номер Роксаны Бабаян, все понимали, насколько ей тяжело… Их 37-летний брак считался эталоном, редчайшим явлением в арт-мире. Обоих накануне рождения поцеловал в маковку Бог, но талант, который, как известно, не только чреват тяжёлой звёздной болезнью, но и частенько становится препятствием в личной жизни, — не мешал им быть счастливыми, не только раскланиваясь перед кричащим «Браво» залом. Они радовались каждому дню в своей крошечной квартирке, на кухне которой стоял небольшой столик, сделанный собственными руками Михал Михалыча… Объективно говоря, этот стол был скорее испорчен, чем смастерён, так как являлся, по существу, останками старинного обеденного, который надо было лишь слегка реновировать. Но Роксана, увидев работу мужа, даже не повела бровью. Точнее, как всегда по-доброму улыбнулась и в очередной раз сказала: «Мишенька, какой ты всё-таки у меня рукастый»… Она никогда не сказала ему ни единого обидного слова. И не потому, что сдерживалась. Всё было проще и одновременно куда сложнее… — Я ведь обычная женщина, для которой нет ничего важнее тыла и дома. И, если говорить о нашей с Михал Михалычем семейной жизни, скажу сразу: я никогда не выясняла отношения и старалась всё сделать по-хорошему. Я уверена, что в дружбе, и в любви, и в партнерстве надо с уважением относиться и к самой себе, и к человеку, который рядом с тобой. Жизнь обмануть нельзя. Если ты покривишь душой, это к тебе когда-нибудь вернется. Конечно, у каждого из нас порой играли эмоции, но мы не ссорились. Нет, не совсем так. Мы ссорились, но только в тех случаях, когда он забывал принимать лекарства и выходил на сцену с давлением двести, а такое случалось нередко. Но говорить про болезнь я не хочу. У каждого человека имеется свой жизненный этап, и когда этот период заканчивается, Господь его призывает. И он ушёл спокойно и свободно, его все любили. Да и как было не любить такого человека! Не говоря уже о том, что Мих Мих обладал особым природным теплом, он ведь ещё и никогда никого ни о чем не просил и не предъявлял никому претензий. Но самое главное — не в его привычках было говорить одно, думать другое, а делать третье. Да и вообще он был очень духовным человеком. Когда я решила предложить ему принять крещение, заранее сказала себе: уговаривать не стану, здесь нельзя уговаривать! Но делать этого и не пришлось — он сразу согласился, без сомнений и раздумий. И я рада, что так случилось, потому что для Бога мёртвые — всё равно живые. И я верю, что там, куда он ушёл, он молодой и красивый. И всё у него хорошо…

Вместо эпилога

Роксана до сих пор больше всего на свете любит сказки. Говорит: — Думаю, мне это всегда очень помогало в жизни, не зря ведь народная мудрость гласит: «Сказка ложь, да в ней намек». Я, кстати, даже написала в детстве оперу про Золушку и, знаете, теперь понимаю, что это не случайно. Эта сказка дает шанс любой женщине преобразиться в принцессу, а мужчине — стать принцем, которого она ждёт… Верить или нет в то, что сказки хотя и редко, но всё же сбываются, каждый волен решать сам. Но в жизни Михаила Державина и Роксаны Бабаян такое случилось, и с этим не поспоришь. Причём, если любимая Роксанина сказка про Золушку заканчивается свадьбой, после которой, увы, порой может произойти всё что угодно, история этой пары имеет продолжение, которое, несмотря ни на что, можно назвать счастливым. Единственное, чего не даровала им судьба, — общих детей. Может быть, именно поэтому Роксана стала членом фонда, оказывающего помощь сиротам, недоношенным малышам и женщинам, для которых материнство пока ещё — недостижимая мечта. И называется этот фонд — не исключено, что с её подачи, — «Право на чудо»…