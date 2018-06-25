Слепой серфер покоряет океан

Дерек с детства живет обычной жизнью и, кажется, слепота совершенно не мешает ему радоваться всему прекрасному, что происходит вокруг.

7/7 Дерек с детства живет обычной жизнью и, кажется, слепота совершенно не мешает ему радоваться всему прекрасному, что происходит вокруг.

Дерек уже покорил Пайплайн – мощную и смертельно опасную волну. Но останавливаться на достигнутом не собирается.

6/7 Дерек уже покорил Пайплайн – мощную и смертельно опасную волну. Но останавливаться на достигнутом не собирается.

"Нужно просто верить в себя. Если есть мечта, то все получится", — считает Дерек Рабело.

5/7 "Нужно просто верить в себя. Если есть мечта, то все получится", — считает Дерек Рабело.

Разумеется, без помощи товарищей слепому серферу не обойтись: ему помогают добраться на глубину. Но все дальнейшие "манипуляции" Дерек проделывает сам.

4/7 Разумеется, без помощи товарищей слепому серферу не обойтись: ему помогают добраться на глубину. Но все дальнейшие "манипуляции" Дерек проделывает сам.

В 17 лет Дерек встал на настоящую доску для серфинга и пошел в специализированную школу. Всего несколько месяцев понадобилось молодому человеку, чтобы решиться попробовать "оседлать" волну.

3/7 В 17 лет Дерек встал на настоящую доску для серфинга и пошел в специализированную школу. Всего несколько месяцев понадобилось молодому человеку, чтобы решиться попробовать "оседлать" волну.

С детства Дерек хотел воплотить в жизнь мечту отца и стать серфером. И даже врожденная слепота не помешала ему в достижении своей цели.

2/7 С детства Дерек хотел воплотить в жизнь мечту отца и стать серфером. И даже врожденная слепота не помешала ему в достижении своей цели.

Дерек — не единственный серфер в мире, который покорил знаменитые волны возле Гавайских островов. Но вряд ли найдется много отважных спортсменов, которые решатся выйти в океан "вслепую".

1/7 Дерек — не единственный серфер в мире, который покорил знаменитые волны возле Гавайских островов. Но вряд ли найдется много отважных спортсменов, которые решатся выйти в океан "вслепую".

История Дерека Рабело, «поймавшего» свою мечту не смотря ни на что, — в фотогалерее.

Любовью к экстремальным видам спорта сейчас никого не удивить. Многие любят пощекотать себе нервы, прыгая с парашютом или покоряя неприступные вершины на горных лыжах. Но история Дерека Рабело — это не просто рассказ об очередном любителе почувствовать прилив адреналина, это история о преодолении себя и о том, что любая мечта может стать явью.

Еще до рождения Дерека его отец решил назвать будущего наследника в честь мирового чемпиона по серфингу Дерека Хо и мечтал, что мальчик когда-нибудь тоже станет известным спортсменом.

Но, как говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Малыш появился на свет крепким, но, увы, абсолютно слепым. Неутешительный диагноз — врожденная глаукома — мог поставить крест на мечтах Рабело-страшего о сыне-серфере.

Однако родители Дерека приняли решение не ограждать ребенка от нормальной жизни и стать в обществе изгоем. Они хотели, чтобы сын вырос уверенным в себе и счастливым человеком. Все их силы были брошены на то, чтобы мальчик, который не мог познавать мир с помощью зрения, ориентировался в нем по-другому: с помощью звуков, тактильных ощущений, запахов…

Когда малышу было всего два года, отец подарил ему буги-доску для серфинга, на которой не требуется вставать на ноги, а волны покорять нужно лежа. С этого дня Дерек стал учиться слушать и ощущать волны.

В 17 лет молодой человек решил, что готов попробовать встать на настоящую доску для серфинга. Волнение, разумеется, было, но стремление осуществить мечту победило, и Дерек вышел «ловить волну». Надо сказать, что и опытные спортсмены порой опасаются знаменитых волн, которые приходят к берегам Гавайев со стороны Тихого океана. Дереку же было в несколько раз сложнее.

Удивительно, но океан покорился незрячему парню, который на собственном примере доказал, что нет ничего невозможного.

Сейчас Дереку 25 лет, он уже несколько раз выигрывал местные соревнования и поставил себе новую цель — «оседлать» волну на Таити у берегов Индонезии.

Как же совершенно слепому парню удалось «договориться» с океаном? Сам Дерек утверждает, что он просто чувствует волны:

Я слушаю океан, слушаю волны. Каждая их часть звучит по-разному, нужно просто научиться это слышать. Звучание волн и помогает мне ориентироваться в пространстве.

Конечно, помощь других серферов Дереку все же необходима: товарищи помогают ему добираться на глубину. Все же остальное в руках незрячего спортсмена. Сначала он определяет силу течения, касаясь воды рукой, а затем начинает слушать океан, который «подсказывает», как двигаются и изгибаются волны. Именно этот «разговор» с океаном и помогает слепому серферу понять, когда нужно поднырнуть под волну. А остальное, по признанию Дерека, он делает неосознанно, просто потому что «так чувствует».