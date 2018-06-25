Поколение Z на пути избавления от вредных привычек

Современным мирам правят миллениалы — люди, рожденные с 1980 по 1995 годы. Именно представители этого поколения руководят успешными стартапами, создают новые продукты и одновременно являются главными их потребителями. Но на горизонте уже появились их сменщики — поколение Z, которое уже вовсю влияет на жизнь общества. В отличие от миллениалов, которые встретили новое тысячелетие и широкое проникновения интернета в повседневную жизнь молодыми людьми и подростками, поколение Z с самого детства были окружены социальными сетями, онлайн-сервисами, видеохостингами и прочими атрибутами века интернета. Это сформировало у них совсем другую культуру потребления и нормы поведения.

Согласно маркетинговому исследованию британской компании Mintel, 80 процентов мальчиков и 90 процентов девочек в США в возрасте от 9 до 18 лет пользовались продуктами индустрии красоты. Опрос аналитического центра Credos, проведенный среди учеников британских школ в возрасте от 8 до 18 лет, показал, что 55 процентов детей подумывают над сменой диеты ради улучшения внешнего вида. При этом 57 процентов из них объяснили это желание давлением со стороны социальных сетей.

С совершеннолетием внимание представителей поколения Z к своему имиджу и внешнему виду не ослабевает. И ради них они по-прежнему готовы отказываться от многого.

Так потребление алкоголя представителями нового поколения на 20 процентов меньше, чем у миллениалов, да и пробуют они его позже. Процент американских восьмиклассников попробовавших алкоголь с 1993 года упал на 59 процентов, десятиклассников — на 40 процентов, а двенадцатиклассников (есть в США и такие) — на 26 процентов. Также количеству молодые люди предпочитают качество. Согласно прогнозам ряда дистрибьютеров алкогольной продукции, поколение Z станет первым поколением в истории, которое будет потреблять больше вина, чем пива. Тоже самое касается и табакокурения. Привычным сигаретам молодые парни и девушки предпочитают электронные — их пробовал каждый третий американский студент. При этом классические сигареты курят лишь 9,7 процентов, что является историческим минимумом.

Большое влияние молодое поколение уделяет качеству питания. Ни одно поколение до них не тратило столько денег на еду.

Исследования показывают, что молодые американцы предпочитает домашнюю еду готовой, не прочь сами постоять у плиты, а вместо микроволновой печи предпочитают пользоваться духовкой.

Еще одна особенность потребительского поведения представителей поколения Z — постоянный поиск нового опыта. Насыщенная жизнь инфлюэнсеров и блогеров подталкивает молодое поколение вести куда более активный образ жизни. Поколение Z больше ходит в кино и театр, проводит больше времени в кафе и ресторанах, а также чаще посещает спортивный зал. При этом вся их жизнь связана с гаджетами: современный американский студент получает информацию в течении дня в среднем с пяти экранов.

Все вместе это приводит к взрывному росту популярности устройств по нагреванию табака. Согласно исследованию компании Reportbuyer, доля устройств по нагреванию табака на крупнейших табачных рынках мира достигнет 30 процентов уже к 2023 году. При этом среди представителей поколения Z эта доля будет еще выше.

Главное отличие таких устройств в том, что табак в них не горит при температуре 900 градусов по Цельсию, как в обычной сигарете, а нагревается до 240 градусов по Цельсию. Нагретый табак, в отличие от горящего, высвобождает максимум вкуса, минимизируя количество токсичных веществ, смол и запаха**. В паре от нагретого табака содержится на 90-95% процентов меньше вредных веществ***, чем в дыме сигареты наиболее популярного формата 3R4F.

Все эти факторы производителям и продавцам приходится учитывать уже сейчас. Те, кто будут реагировать на изменения рынка постфактум, просто не успеют адаптироваться. Ведь ко всему прочему представители поколения Z раньше начинают работать, предпочитают начать собственное дело, а не быть наемными работниками, и в целом куда самостоятельнее своих предшественников. Так что считаться с желаниями поколения Z приходится уже сейчас.

*По сравнению с курением обычных сигарет. Это необязательно означает, что данный продукт менее вреден, чем другие табачные изделия.

**Меньше запаха на руках, волосах и в доме по сравнению с курением обычных сигарет. Это необязательно означает, что данный продукт менее вреден, чем другие табачные изделия.

***Сравнение дыма от горящего табака в стандартной сигарете формата 3R4F (примерно 9 мг смол) и пара от нагретого табака в устройстве GLO проводится по 9 типам вредных веществ, употребление которых Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует сократить. Это необязательно означает, что данный продукт менее вреден, чем другие табачные изделия.

Информация о технологии нагреваемого табака предоставлена АО «МУМТ» и предназначена для совершеннолетних курильщиков.