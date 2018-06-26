THE ЦЕХ: барбершоп и тату-студия в одном месте

Многие считают, что посетитель барбершопа обязательно майнит криптовалюту на своей ферме, подворачивает штаны и отправляется на гироскутере в ближайший вейпшоп за жижой с запахом клубники, чтобы она чувствовалась через фотку в Instagram, на которой он попивает прохладный ананасовый смузи в розовом свитшоте. Другая же, более образованная часть населения, понимает, что за дверями такого заведения скрывается уникальная мужская атмосфера, в которой из тебя сделают стильного молодого человека, вызывающего восхищение и почтение. Но барбершоп «THE ЦЕХ» пошел намного дальше. Тут займутся не только твоими волосами, но и кожей. А при особом желании — еще и твоей подругой. Но обо всем по порядку.

Стрижка

Большинство современных мужчин довольно привередливы и с особым вниманием относятся к своему внешнему виду и к тому, остаются ли они в тренде. В барбершопе «THE ЦЕХ» квалифицированные мастера создадут неповторимый образ и подчеркнут твою индивидуальность. Но не забывай, что барбер мысли не читает, поэтому перед походом тщательно обдумай, какую стрижку ты хочешь для себя. При выборе необходимо учитывать не только «О, я такое видел — хочу!», но и посадку глаз, форму носа, ушей, овал подбородка, а также густоту волос. Кстати, если ты счастливый обладатель бороды, не забудь ухаживать за ней. Нельзя ее запускать так, будто там птицы гнездо свили. Ведь борода — это вторичный половой признак настоящего мужчины. Ухоженная растительность на лице не только подчеркнет твой статус и состоятельность, но и сразу же выделит тебя из толпы. Красивая и аккуратная борода создает впечатление человека, который следит не только за собой, но и за своими делами и имеет определенное отношение к жизни.

Татуировка

«Больно и навсегда» — вот что приходит в голову среднестатистическому человеку, когда он слышит слово «татуировка». Но больно ли это? Все зависит от болевого порога. Навсегда? Ты можешь всегда свести, но в принципе да, так и есть. Зачем тогда «портить» свою кожу? У каждого свои причины, но в наше время татуировки все больше популяризируются, становятся элементом стиля и выражением индивидуальности. Чтобы нанести качественный рисунок на тело, нужно ответственно подойти к этому вопросу. Ведь это не волосы — не исправить просто так через 2-3 недели. Ты должен определиться с частью тела, с эскизом, как ты ее видишь на себе через 20-30 лет да и зачем она тебе. И лишь потом найти опытного мастера, обсудить все с ним и набить себе заветную татуировку. Кстати, о мастере: не ерничай, когда тебе будут давать советы и предлагать создать уникальный эскиз или выбрать из предложенных вариантов, — подумай и согласись. Ведь если подчеркивать свою индивидуальность, то уникальным рисунком, не так ли? Посмотреть работы →

Стрижка для твоей подруги

Если твоя благоверная (мы надеемся) не хочет тебя отпускать в барбершоп и что-то подозревает, говоря: «У всех парни как парни, нормальные мужики, а у меня в барбершоп ходит!», то, вместо того чтобы переубеждать, возьми ее с собой. Приведешь, познакомишь с необычной атмосферой, с интересными людьми, а пока тебя будут стричь и бить тату с ее именем на груди, она попьет кофе, поболтает, поиграет в приставку и может тоже увлечется настоящим мужским духом барбершопа. К слову, в «THE ЦЕХ» женщин давно уже не боятся, мастера обучены и натренированы, так что можешь водить свою подругу в этот салон — здесь и ей сделают стрижку. Записаться в «THE ЦЕХ» →

К слову, 30 июня в барбершопе и тату-студии «THE ЦЕХ» открытие, которое точно не обойдется простой вывеской «Мы открылись!». Намечается грандиозное мероприятие, на котором ты не только познакомишься с уникальной парикмахерской, но и узнаешь лучше профессионалов, которые в будущем будут работать над твоим имиджем, выпьешь с ними, разузнаешь больше о мире стиля и, возможно, заведешь новых друзей.