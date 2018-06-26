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Любопытный американец сломал ногу во время гадания
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Любопытный американец сломал ногу во время гадания 

Рамблер 4 часа назад
В Соединенных Штатах мужчина сломал ногу во время забавы.
Американец праздновал День отца, а также собственный 34-й день рождения. Торжество он решил устроить в кругу друзей и семьи. Жена героя истории ждет ребенка, но пол оставался сюпризом для будущего родителя.
В какой-то момент ему предложили принять участие в незамысловатом гадании. Мужчине нужно было пнуть мячик. Если после удара ногой от мячика пойдет синий дым, значит, его жена ждет мальчика, если же розовый, то девочку.
Будущий отец с азартом подготовился к судьбоносному движению. Но в момент удара по мячу что-то пошло не так, мужчина неудачно упал и повредил лодыжку.
Праздник закончился госпитализацией, но будущий отец все равно с улыбкой вспоминает об этом дне — в ту секунду, когда мужчина пнул мяч, в воздухе появился дым розового цвета. Пара ждет девочку.
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