«Семерку» превратили в звуковое оружие

Это вам не седан-баклажан! Здесь оригинальный дизайн и очень много колонок — тюнеры из Лос-Анджелеса обзавидуются!

Оглушать надо со стилем! Например, как эти парни на автомобиле, некогда бывшим ВАЗ-2107. При постройке проджект-кара был полностью «вычищен» близлежащий магазин акустики. Колонки интегрированы в двери, которые срощены и открываются против хода движения. Зачем? Товарищ на видео наглядно показывает — сидишь ты, а сзади тебя «бит качает».

К слову, это «чудо» ездит по Воронежу. Неудивительно, что местные жители ополчились на «меломанов»: если такая «семерка» проезжает по двору, в домах начинают звенеть стекла.