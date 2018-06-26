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«Семерку» превратили в звуковое оружие
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«Семерку» превратили в звуковое оружие 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Это вам не седан-баклажан! Здесь оригинальный дизайн и очень много колонок — тюнеры из Лос-Анджелеса обзавидуются!
Оглушать надо со стилем! Например, как эти парни на автомобиле, некогда бывшим ВАЗ-2107. При постройке проджект-кара был полностью «вычищен» близлежащий магазин акустики. Колонки интегрированы в двери, которые срощены и открываются против хода движения. Зачем? Товарищ на видео наглядно показывает — сидишь ты, а сзади тебя «бит качает».
К слову, это «чудо» ездит по Воронежу. Неудивительно, что местные жители ополчились на «меломанов»: если такая «семерка» проезжает по двору, в домах начинают звенеть стекла.
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