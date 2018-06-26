7 вещей, которые нас ввергли в рабство

Прошло много лет с тех пор, как в Англии и Пуэрто-Рико отменено рабство. Хотя есть ещё страны, где тебя могут сначала схватить, а потом продать задорого. А ты думал, мы живём в царстве дивных эльфов, где повсюду запах травы и ароматного единорожьего кала? Например, в Африке есть страна — Мавритания, где арабы держат дома невольников, и это у них считается вполне нормальным делом. Не зря мама и Корней Чуковский пугали в детстве Африкой.

Впрочем, рабство есть во всех странах мира, даже в нашей. Хотя это неправда и происки Госдепа . Стать невольником можно совершенно случайно, потому как бесплатная рабочая сила на каторжных трудах нужна всем, а людей брать негде. Вот потому в современном мире на положении рабов живут более 27 млн человек. Однако помимо рабства в привычном понимании этого слова, есть рабство не столь объективное, оно скорее добровольное, а потому более коварное. Человечество добровольно надевает на шею поводок и идёт массировать пяточки своим «хозяевам». Оно выглядят чуточку по-другому и не подразумевает под собой плети и номинацию на «Оскар» за лучший фильм (ну, ты понял, «12 лет рабства», да?).

1. Деньги

Банальщина, паршивая банальщина, но от осознания этого суть не меняется. Деньги — основная ценность человечества. Если у тебя есть деньги, значит у тебя есть возможность пользоваться другими ценностями. Как бы философы не пытались привить нам ложную аксиому, что, мол, не в деньгах счастье, жизнь каждый день доказывает иное. Можно сколько угодно кричать про «бумажное счастье» и «бумажную мечту», но сами эти крикуны чаще всего, оскалив зубы, бьются за копейку, потому как иначе нельзя. Богатый может продлить себе жизнь за счет дорогущих лекарств, купить хоть и не настоящую, но всё-таки любовь.

Пускай это будут ложные ценности, но ему-то какая разница? Деньги заставляют творить глупости и совершать подвиги. Деньги стимулируют, деньги заставляют делать пакости. Даже Супермен, будь он в реальной жизни, со временем начал бы спасать землю за деньги. Бэтмен — нет, у него и так их много. Замкнутый круг, построенная руками людскими цепь, из которой не выбраться. Все хотят денег, всем нужны деньги, без них никак. И это делает нас их рабами.

2. Смартфоны

Вот какая мысль в голову пришла. Необходимо ввести закон, позволяющий давать звиздюлей каждому мудослову, который в общей компании сидит, уткнувшись в телефон. У всех ведь такие есть, не правда ли? Такого хорошего, любвеобильного, оздоравливающего батиного леща, чтобы сопли на дисплей полились. Может быть тогда перестанут жить в смартфонах? В среднем мальчики и девочки в возрасте от 18 до 24 лет окунаются в телефон каждые 5 минут. Там, конечно, интересно, и это веселее, чем ехать в общественном транспорте, погрузившись во вселенскую тоску и лицезрение серых городских пейзажей, и всё было бы ничего, если бы «смартфонизация» не убила общение и веселье.

Когда ты рассказываешь что-то человеку, погруженному в смартфон, создается ощущение, будто ты рассказываешь свои мысли на камеру в прямом эфире. Дискомфортное ощущение. Но пока вырваться из смартфона в нужный момент не получается. Тут либо всё сразу, либо ничего. Теперь всё черезсмартфон, даже созерцание природы и поход на концерт.

Ты смотришь не на сцену, а на экран смартфона, ты не общаешься, а переписываешься, ты не думаешь, а серфишь фид-ленту. Искал бы что-нибудь полезное, например, как соблазнить девушку, а не писать нам об этом в рубрику «Сообщество».

3. Иллюзии

Самый главный рабовладелец человеческий — это не жидорептилоиды с планеты Нибиру и даже не масоны. Это иллюзии, воображения, воссозданная в голове ложь. И чем хуже дела, тем убедительнее иллюзии, в которые ты с горя начинаешь верить. Сюда можно отнести всё: от горячо любимой борцами с режимом иллюзии свободы до иллюзии правды, счастья и успеха. В иллюзиях ты сношал самого Сатану и родился, куря шмаль, но в жизни не можешь дать затрещину даже коту, и кроме потной мохнатой ладошки тебя никто не любил. Ты убеждаешь себя в том, что это нормально, что многие так живут, что ты будешь счастлив, но это убеждение ложно. Так же происходит, когда тебе кажется, что жить с гастритом в 20 лет, обмазавшись ипотекой и кредитами, как шелками, нормально. Что убивать своё здоровье и жизнь на нелюбимой работе это хорошо, нравственно и правильно. Ну что ж сказать, удачи в иллюзорном мире, только увы, это не «Матрица», ничего не перезапустится.

4. Гедонизм

Мы все в плену у своих желаний, у влажных потребностей. Эти потребности навязываются обществом, но тем не менее мы всё реже и реже можем их пересилить. Во многом стремление к жизни сочной, полной золота, рахат-лукума и маленьких азиатских массажисток, массирующих твою простату днём и ночью, толкают нас на другую зависимость — денежную.

Нынешнее поколение уделяет меньше жизни семье, воспитанию своих чад, самосовершенствованию, тратя его на игры, развлечение и безудержное предавание удовольствиям. Удовольствия движут нами, они как наркотик. Жить, конечно, стало лучше и веселее, но когда видишь, на что способны люди ради беззаботной жизни, полной роскоши и благ, становится страшно.

5. Самовлюблённость

Кончились люди и вымерли расы. Кругом лишь селфисты и педерасты. Педераст — слово литературное, так что не торопись кидать в нашу сторону беспочвенные обвинения в скупости языка. А пока, ты видишь людей, выкладывающих однообразные фотографии с собой любимым. Самое обидное, что находясь в «полоне у этого беса», ты способен на колоссальные глупости. Число нарциссов резко растёт, но проявляется это не только в безумных и бездумных тратах на одежду и золотые цепи, а также в эгоизме и превознесении себя над остальными индивидами. Навязывание своего мнения и своих правил, кстати говоря, тоже относится к этому страшному пороку.

6. Нормы

Банальное рабство правил и норм. Мы не хиппи и не будем звать тебя самовыражаться по полной, нарушая закон и раздражая людей. Ни в коем разе. Основная проблема самовыражающихся в том, что они не знают норм. Но с другой стороны, выскочить замуж до 25, взять кредитов, увлекаться тачками, смотреть футбол, трахать всё, что двигается — всё это те самые нормы, которые мешают счастливо жить остальным согражданам.

7. Информация

Пока Хованский с Лариным собирают нехилый хайп со своего «версуса», вся страна обсуждает двух блоггеров-словоблудов, даже те, кто не любит обоих. Писали сто раз, напишем и в сто первый. В нашу продвинутую эпоху главным оружием является информация, и тот, кто ей владеет, владеет всем. Собственно, наше поведение определяет информация, чаще всего ложная.

Народ ведётся на речи телевизионного или онлайн оратора. Он поверит, что в мире действительно есть таинственная Эбола. Он пойдёт в церковь, даже если рисовал на стенах сатанинские кресты, если ему каждый день будут говорить, что Бог есть. Он будет писать антиправительственные манифесты или, напротив, выходить на митинги в поддержку правительства, едва заслышав или прочитав какое-либо мнение. Так уж люди устроены. Беспрекословно верят авторитетам и СМИ, не пытаясь логически мыслить.

А всё отчего? От недостатка знаний и ума. Но если кто-то в интернете напишет, что это нормально, он поверит и со спокойной душой будет жить дальше. Не учит их жизнь, что верить можно только личному опыту.